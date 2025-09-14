Premier Donald Tusk we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych próbował stroić się w szaty obrońcy Ukrainy, oskarżająć polityków o budowanie prorosyjskich nastrojów. Wpis polityka, który w przeszłości wprost opowiadał się za ciepłymi relacjami z Rosją wywołał burzę w mediach społecznościowych. „Nie było w Polsce bardziej prorosyjskiego rządu niż rząd PO/PSL, na którego czele stał Donald Tusk. W Polsce nie rosną nastroje prorosyjskie, tylko antyukraińskie - a nie bierze się to z sympatii do barbarzyńskiej Rosji, a z haniebnego zachowania Ukraińców względem Polski i naszej historii. Tusk przez całą swoją polityczną działalność nie zrobił niczego co moznaby nazwać polskim patriotyzmem” - wskazał poseł PiS Dariusz Matecki.
Narasta fala prorosyjskich nastrojów i niechęci do walczącej Ukrainy, kreowanych przez Kreml na bazie autentycznych lęków i emocji. Rolą polityków jest zatrzymanie tej fali, nie płynięcie na niej. To test na patriotyzm i dojrzałość całej polskiej klasy politycznej
— przekonywał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.
Hejt Tuska
Wpis ten wywołał lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.
Szanowny Pan premier w bardzo ostrych słowach o gdańskiej radnej z ramienia Platformy Obywatelskiej, która zaatakowała ukraińskiego kierowcę taksówki, używając skrajnie szowinistycznych i pełnych ksenofobicznych uprzedzeń klisz i wyzwisk. Mam nadzieję, że Szanowne Panie Aleksandra Dulkiewicz i Barbara Nowacka czytają i poinstruują swoich pracowników, aby ten hejt się nie rozprzestrzeniał
— wskazał dziennikarz Telewizji wPolsce24 Artur Ceyrowski.
— zauważył poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki.
Jeżeli po polskiej stronie są autentyczne lęki i emocje, to rolą polityków jest zaopiekowanie się nimi, a nie uciszanie. Nie ma innego leku na niepokój Polaków, niż zajęcie się w końcu jego przyczynami. Ciężko o większych szkodników dla porozumienia polsko-ukraińskiego, niż ludzie zatykający uszy na różniące nas kwestie.
— stwierdził szef wyborczego sztabu Sławomira Mentzena - Bartosz Bocheńczak.
Chłopie, ale to ty w 2014 roku, po aneksji Krymu, mówiłeś, że póki jesteś premierem, to Polska nie stanie na czele antyrosyjskiej krucjaty, a twój minister spraw zagranicznych mówił, że wsparcie dla Ukrainy nie ma sensu, ze względu na korupcję. Mniej więcej w tym samym czasie, stojąc na konferencji prasowej z Orbanem, mówiłeś, że ruski gaz jest super
— przypomniał Marcin Henka, znany komentator z serwisu X.
O czym rozmawiał pan na molo z Putinem? Co naprawdę zdarzyło się z TU-154 w Smoleńsku. Dlaczego rozwiązywał pan jednostki wojskowe, nawet dewizję? Dlaczego zablokował pan budowę w ramach CPK linii kolejowych na wschód? Dlaczego w tempie 1 mld zł/dzień zadłuża pan Polskę?
— pytał Wojciech Batug, który znany jest w mediach społecznościowych pod nickiem „Gutab”.
Serio? Jaka fala prorosyjskich nastrojów? Antyukraińskch owszem. Natomiast fali prorosyjskich na strojów narzuconej odgórnie Polakom w latach 2009-2014 nic nie przebije. Wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew ostrzeżeniom innych, rzuciłeś się z Sikorskim w ramiona degeneratów z Kremla
— wskazał znany internauta kryjący się pod nickiem „Procesor Mittelschmertz”.
Antyukraińskie nie równa się prorosyjskie. Co jest ciężkiego w zrozumieniu, że jesteśmy Polakami i Polski interes stawiamy na pierwszym miejscu? Zacznijcie zajmować się sprawami obywateli. Dziękuję. Dobrej niedzieli
— wskazała internautka Zuzanna Stec.
Nie ma żadnej prorosyjskich nastrojów. Realizm wobec Ukrainy nie oznacza prorosyjskisci. A tak realnie w Polsce najwięcej dla ruskich zrobiłeś Ty człowieku, chociażby podpisując umowę o współpracy z FSB czy oddając śledztwo smoleńskie ruskim
— pisała inna internautka Magda Trzaskowska.
as/PAP
