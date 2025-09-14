„Część polityków Koalicji Obywatelskiej, w tym poseł Roman Giertych, prowadzą celowe działania, które mają podważać polsko-amerykański sojusz i popchnąć nas w stronę Berlina” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl europoseł PiS Tobiasz Bocheński. W ocenie polityka takie dzielenie Polaków służy wyłącznie interesom politycznym obozu Donalda Tuska, a nie naszemu bezpieczeństwu, czy też demokracji. „Gorliwość i zapał, z jakimi politycy Koalicji Obywatelskiej krytykują USA oraz bezrefleksyjnie chwalą Niemcy, są wysoce niepokojące” - dodaje w swoim wpisie na mediach społecznościowych Bocheński.
CZYTAJ TAKŻE: Andrzej Duda o reakcji Trumpa na atak dronowy: „Znam prezydenta USA. Jego wypowiedzi często są mylące także dla przeciwników”…
