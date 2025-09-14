TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Bocheński: Krytyka rządu nie jest rosyjską narracją. Pchają nas bezrefleksyjnie w stronę Berlina i odciągają od USA

  • Polityka
  • opublikowano:
Tobiasz Bocheński / autor: Fratria

Część polityków Koalicji Obywatelskiej, w tym poseł Roman Giertych, prowadzą celowe działania, które mają podważać polsko-amerykański sojusz i popchnąć nas w stronę Berlina” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl europoseł PiS Tobiasz Bocheński. W ocenie polityka takie dzielenie Polaków służy wyłącznie interesom politycznym obozu Donalda Tuska, a nie naszemu bezpieczeństwu, czy też demokracji. „Gorliwość i zapał, z jakimi politycy Koalicji Obywatelskiej krytykują USA oraz bezrefleksyjnie chwalą Niemcy, są wysoce niepokojące” - dodaje w swoim wpisie na mediach społecznościowych Bocheński.

CZYTAJ TAKŻE: Andrzej Duda o reakcji Trumpa na atak dronowy: „Znam prezydenta USA. Jego wypowiedzi często są mylące także dla przeciwników”

Autor

Zdjęcie Robert Knap

Robert Knap

Dziennikarz portalu wPolityce.pl. Do grudnia 2023 wydawca i publicysta portalu TVP Info, komentator PR24 i TVP . W latach 2003-2019 reporter, wydawca i prowadzący "Informacje Dnia" oraz autor i prowadzący program publicystyczny "Polski Punkt Widzenia" Telewizji Trwam. Od 2000 r. komentator Radia Chicago 1490AM. W latach 1997-2003 dziennikarz Naszego Dziennika.

