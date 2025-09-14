WIDEO

Zaślepienie inkwizytora Kowala. Poseł KO zarzucał Konfederacji i Bryłce, że "relatywizuje Rosję". "Jest już pani w notatniku ambasadora rosyjskiego"

Poseł KO Paweł Kowal w bezmyślny sposób zarzucał europosłance Konfederacji Annie Bryłce, że jej ugrupowanie rzekomo relatywizuje rosyjskie zagrożenie. „Jest już pani w notatniku ambasadora rosyjskiego, który chętnie panią zacytuje” - powtarzał oburzonej i zdziwionej Bryłce. Przewodniczący Rady ds. Współpracy z Ukrainą posługiwał się na tyle niedorzecznymi, wyabstrahowanymi opiniami, że nawet prowadząca program Kamila Biedrzycka zareagowała na jego oskarżenia.

Prowadząca program „Woronicza 17” w TVP w likwidacji Kamila Biedrzycka zauważyła, że mówiąc o relatywizowaniu pozycji Rosji, Paweł Kowal „spojrzał wymownie” na Annę Bryłkę z Konfederacji.

I nie wiem dlaczego

— dodała Bryłka.

Kowal znów szuka V kolumny…

Ja myślę, że pani wie dlaczego i sama sobie na to pytanie odpowie

— odpowiedział Kowal.

Dlaczego? Proszę mi powiedzieć

— poprosiła europosłanka Konfederacji.

Dzisiaj wszystkie partie, które dają chociaż światłocień dla polityki Rosji, chociaż cokolwiek relatywizują, muszą zdawać sobie sprawę, że zaciągają na siebie odpowiedzialność

— mówił Kowal.

W tym momencie Tobiasz Bocheński zauważył, że opis przedstawiony przez Kowala, idealnie wpisuje się w to, co robiła jego Platforma Obywatelska.

Ale to wspaniale, bo to pan reprezentuje partię, która świetnie relatywizowała zagrożenie ze strony Rosji, kiedy budowaliśmy ogrodzenie na granicy białoruskiej, kiedy Putin z Łukaszenką pchali nielegalnych imigrantów przez granicę. Wtedy wam relatywizowanie świetnie szło i jakoś zapomnieliście o swojej propaństwowej postawie

— wtrącił europoseł PiS.

Kuriozalna wpadka Biedrzyckiej

Kamila Biedrzycka oczywiście szybko pośpieszyła z wyjaśnieniem, że Pawłowi Kowalowi chodziło o głosowanie nr 34 na ostatnim posiedzeniu Sejmu ws. uchwały dot. wyrażenia sprzeciwu wobec naruszania przestrzeni powietrznej RP przez Federację Rosyjską przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych w dniach 9-10 września i fakt, że jeden z posłów Konfederacji był jej przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Pani redaktor, kto?

— zapytała Bryłka.

Roman Fritz wstrzymał się od głosu, Sławomir Zawiślak wstrzymał się od głosu, Skalik Włodzimierz był przeciw

— oznajmiła mentorskim tonem Biedrzycka.

To nie są przedstawiciele Konfederacji

— sprostowała Bryłka.

Oni nie są w klubie Konfederacji?

— dopytywała prowadząca.

Nie

— odparła z zażenowaniem Bryłka.

Nie są? Aha, okej

— skwitowała Kamila Biedrzycka.

Nie odpowiadam za głosowania posłów, którzy nie są w Konfederacji

— podkreśliła europosłanka.

Startowali z list Konfederacji, tak czy nie?

— nie dawała za wygraną Biedrzycka.

Tak, ale już nie są w Konfederacji. Ja nie mogę odpowiadać za posłów, którzy nie są w moim klubie

— wskazywała Anna Bryłka.

Ja nie twierdzę, że ma pani odpowiadać za nich, niemniej są to politycy, którzy do Sejmu dostali się wyłącznie dzięki temu, że startowali z Konfederacji

— brnęła dalej dziennikarka.

Ale nie ma ich w Konfederacji w tym momencie. I to jest zarzut wobec Konfederacji, że my relatywizujemy zagrożenie rosyjskie? To, że krytykujemy stan obrony przeciwlotniczej to jest relatywizowanie?

— pytała Bryłka.

Inkwizytor Kowal

Paweł Kowal wymownie pokiwał w tym momencie głową i powiedział, że „to jest relatywizowanie”.

Pół roku temu, 7 marca po radzie Europejskiej premier Donald Tusk wychodzi na mównicę sejmową i mówi, że będą dobrowolne szkolenia wojskowe. Gdzie są te szkolenia wojskowe?! Przez pół roku nic nie zrobiliście w sprawie szkoleń wojskowych. I pan ma czelność mówić, że ja relatywizuję zagrożenie rosyjskie?!

— pytała oburzona Anna Bryłka.

Tak, i powiem pani więcej, będzie pani cytowana przez ambasadora rosyjskiego jak będzie pani takie rzeczy opowiadała

— zaznaczył Kowal.

To róbcie te szkolenia! Czemu ich nie robicie?!

— dociekała europosłanka Konfederacji.

Jest już pani w notatniku ambasadora rosyjskiego, który chętnie panią zacytuje

— powtarzał jak mantrę Kowal.

Jeżeli pierwszą reakcją na atak na Polskę jest opowiadanie, że Polska jest źle przygotowana i rozprzestrzenianie strachów wśród obywateli, to na to czeka Moskwa i to jest klasyczny przykład relatywizowania

— uzupełnił poseł KO.

W tym momencie już nawet Kamila Biedrzycka zwróciła uwagę posłowi KO, że jednak przesadza.

Panie pośle, ale zwracanie uwagi na pewne niedociągnięcia nie jest chyba jednoznaczne z tym, że się sieje panikę w społeczeństwie

— wskazała.

Najwidoczniej „argumentum ad putinum” weszło w krew Pawła Kowala na dobre.

maz/X

