Dziennikarze Onetu Dominika Długosz i Andrzej Stankiewicz ocenili sytuację Polski 2050. „Słyszałem, że jeżeli przestanie być marszałkiem, być może tak będzie, to w ogóle odejdzie z polityki. W dodatku Donald Tusk ma szuka kogoś, kim mógłby przejąć Polskę 2050. Jest też taka teoria, że Hołownia chodzi na spotkania z Kaczyńskim, żeby szantażować Tuska” - powiedział Stankiewicz.
Hołownia uda się na polityczną emeryturę?
Długosz oceniła obecną sytuację w partii Szymona Hołowni. Według niej, wewnątrz ugrupowania panuje wielka niewiadoma.
W Polsce 2050 dość powszechne jest przekonanie, że oni nie wiedzą, czego ich lider chce od życia. Nie wiedzą, czy on chce jeszcze w ogóle być w polityce. Nie odpowiada na pytania, bo sam chyba nie wie. Jednocześnie do przejęcia tej partii szykuje się pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, z czego nie są zadowoleni członkowie.
— powiedziała.
Stankiewicz podzielił się informacją, że Hołownia może udać się na polityczną emeryturę.
Słyszałem, że jeżeli przestanie być marszałkiem, być może tak będzie, to w ogóle odejdzie z polityki. W dodatku Donald Tusk ma szuka kogoś, kim mógłby przejąć Polskę 2050. Jest też taka teoria, że Hołownia chodzi na spotkania z Kaczyńskim, żeby szantażować Tuska. Że PiS go obroni jako marszałka, jeżeli Tusk będzie chciał go odwołać. Kobosko się wycofał i kompletnie skłócony z Hołownią. Do niedawna uważał, że Hołownia był pod wpływem Michała Kamińskiego
— dodał.
W Polsce 2050 panuje histeria
Długosz kontynuowała swój wcześniejszy wątek o braku jakiejkolwiek strategii partii.
Nie do końca wiadomo, jaka jest w tym wszystkim rola Michała Kamińskiego. W partii Hołowni panuje rozedrganie, które za chwilę skończy się dla niej tragicznie. Nowi ludzie w polityce nie potrafią cierpliwie poczekać na rozwiązanie sytuacji. Ponieważ nie są w stanie przewidzieć, co zrobi ich lider, kiedy przestanie być marszałkiem. Nie są w stanie umówić się ze sobą, jak mają zagłosować
— stwierdziła.
Dodała również:
Polska 2050 nie ma pewności, czy Hołownia się dogadał z PiS. Czy mają jakieś karty, żeby ograć Tuska. To wszystko sprawia, że są totalnie zagubieni. Możliwe, że można mówić o tąpnięciu i rozmowach z kolegami z Koalicji obywatelskiej i PSL. Partia kompletnie nic nie wie, co wprawia ją w histeryczny dygot.
xyz/Onet
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740505-tusk-przejmie-polske-2050-holowni-onet-o-problemach-partii
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.