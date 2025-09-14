„Czas na odważnych ludzi. Czas przestać nosić sukienki, musimy założyć zbroję! I to nie są tylko słowa. Zostawiam was z bardzo mocnym przesłaniem: bądźcie mężczyznami, chrońcie swoje rodziny, chrońcie swoje dzieci. Bądźcie odpowiedzialni za ten czas na planecie i bądźcie odważni. Walczcie o swój kraj!” - przemawiał wczoraj europoseł PiS Dominik Tarczyński na wiecu podczas największej w historii w Wielkiej Brytanii demonstracji „Unite the Kingdom”. Polityk wywołał prawdziwą furorę wśród zgromadzonych Brytyjczyków, którzy protestowali przeciwko masowej imigracji.
Dominik Tarczyński zaznaczył, że należy odesłać imigrantów z Wysp Brytyjskich, a konserwatyści „odzyskują Europę”.
Podnieście głosy. Lwy, podnieście głosy. Czujecie się zjednoczeni? Czujecie się silni? Czujecie, że damy radę? Więc odeślijcie ich z powrotem! Niech usłyszą was w Westminsterze i niech usłyszą was na całym świecie. Ponad 2 miliony ludzi ogląda nas teraz na żywo
— mówił europoseł PiS.
Ponad 2 miliony ludzi nas ogląda. Wiecie dlaczego? Ponieważ nie jesteśmy już milczącą większością. Nie milczymy! (…) Powiedzą, że było około 100 tys. lub 300 tys. To ponad 3 miliony i odzyskujemy naszą chrześcijańską Europę! Odzyskujemy ten kontynent, bo to nasz dom!
— grzmiał Tarczyński.
Potrzeba radykalizmu
Europoseł PiS zaznaczył, że kocha Europę, a w kontekście kryzysu migracyjnego „trzeba być bardzo radykalnym”.
Kocham Polskę. Urodziłem się jako Polak i jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, ale jestem też chrześcijaninem i Europejczykiem i chciałbym mieszkać w Europie. Gdybym chciał mieszkać w Afryce, Azji lub na jakimkolwiek innym kontynencie, przeprowadziłbym się. Ale kocham Europę. Kocham swoją kulturę. Kocham swoją tożsamość. Kocham ten tłum. Kocham być Europejczykiem. Więc co musimy zrobić? Musimy ich odesłać. Jaka jest moja ulubiona liczba? Zero! Musimy być bardzo radykalni. Zero oznacza zero. Dość tego
— przemawiał.
Chcę, żebyście wiedzieli, że nie jesteście sami. My, polscy konserwatyści, jesteśmy z wami! Nasz kontynent powrócił i chcemy być europejską rodziną z wami, brytyjskimi lwami
— dodał.
Jesteście brytyjskimi lwami! Podnieście swoje barwy! Pokażcie światu, jak bardzo jesteście dumni. Moje przesłanie do was jest bardzo jasne - bądźcie odważni, walczcie o swój kraj. Jesteśmy większością, ale już nie milczącą. Będziecie decydować o swojej przyszłości. Będziecie decydować o przyszłości Europy, Wielkiej Brytanii. Uczyńcie ją znów wielką! I pamiętajcie o Polakach, którzy walczyli za ten kraj podczas II wojny światowej. Dajcie im brawa i szacunek
— apelował Tarczyński.
„Musimy założyć zbroję!”
Wskazywał, że należy wreszcie wziąć odpowiedzialność za swoje kraje i Europę i nadszedł czasy, by „przestać nosić sukienki, a założyć zbroję”.
Niech świat wie, że nasza chrześcijańska cywilizacja zbudowała ten piękny kontynent, który kochamy. Walczyliśmy o niego. Umieraliśmy za niego. Tak wielu ludzi mówiło mi, żebym nie jechał, że Charlie zginął, że będzie atak. To nasz obowiązek, żeby tu być. Czas na odważnych ludzi. Czas przestać nosić sukienki, musimy założyć zbroję! I to nie są tylko słowa. Zostawiam was z bardzo mocnym przesłaniem: bądźcie mężczyznami chrońcie swoje rodziny, chrońcie swoje dzieci. Bądźcie odpowiedzialni za ten czas na planecie i bądźcie odważni. Walczcie o swój kraj!
— zaznaczył polityk PiS.
A gdyby ktoś kiedykolwiek zapytał was, jakie jest wasze stanowisko w sprawie nielegalnych imigrantów, to będzie „zero”! Niech Bóg was błogosławi!
— podkreślił Dominik Tarczyński.
maz/X
