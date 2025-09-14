Były minister sprawiedliwości Adam Bodnar na antenie Polsat News ujawnił kulisy swojej dymisji. „Wszyscy czujni obserwatorzy życia publicznego widzieli mniej więcej, w jaki sposób ta cała procedura została dokonana” - wskazał polityk.
Adam Bodnar został zapytany na antenie Polsat News o to „jak się pracuje pod naciskiem tych, którzy mówią, że reformy w wymiarze sprawiedliwości, rozliczenia idą wolno, zbyt opieszale”.
To jest oczywiście presja i myślę, że to taka presja, która zakończyła się tym, że jednak nie pełnię dalej funkcji ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Nie ma co ukrywać, że właśnie oczekiwania społeczne, nakręcane przez niektóre osoby życia publicznego, konsekwentnie prowadziły do podważania legitymacji, siły, podważania tych wszystkich działań, które były podejmowane przeze mnie, czy przez prokuraturę, także w kontekście rozliczeń
— mówił.
Wymiana szefa MS
Polityk został zapytany o to, jak wygląda operacja wymiany ministra sprawiedliwości.
To bardziej pytanie do pana premiera, niż do mnie. Ja byłem tylko i wyłącznie biernym odbiorcą tych decyzji. Proszę zauważyć, że dyskusje na temat wymiany prokuratora generalnego i zamiany na Romana Giertycha toczyły się już przez dużą część 2024 roku. Później chyba akcje polityczne pana mecenasa nie były tak mocne, a jednocześnie też prokuratura zaczęła pokazywać, że podchodząc do tych zagadnień i rozliczeń zgodnie z prawem, można mieć bardzo konkretne efekty. Pojawiły się te skuteczne uchylenia immunitetów, skuteczne zarzuty, akty oskarżenia i tak dalej
— przekonywał.
Bodnar wskazał, że dyskusja na temat wolnego tempa reform i rozliczeń wróciła po wyborach wyborach prezydenckich.
I to nawet nie w kontekście szukania winnego za porażkę w nich - choć takie głosy na samym początku się pojawiały - tylko bardziej w kontekście wykorzystania tej atmosfery związanej z rekonstrukcją rządu oraz także w kontekście tego wszystkiego, co się stało, jeżeli chodzi o przeliczanie głosów i protesty wyborcze
— stwierdził.
Polityk nie chciał jednak wskazać nazwisk „spiskowców”.
Natomiast myślę, że wszyscy czujni obserwatorzy życia publicznego widzieli mniej więcej, w jaki sposób ta cała procedura została dokonana
— stwierdził.
CZYTAJ TAKŻE:
— TYLKO U NAS. Joanna Lichocka: Minister Żurek łamie konstytucję. Dopuszcza się do nieuprawnionej presji na władzę sądowniczą
— Jak Żurek chce wyrzucać sędziów z SN? Wielowieyska ujawniła bulwersujący plan! Ma ich „głodzić” finansowo i potem szantażować
— Idą represje! Żurek wygraża sędziom: Ci, którzy ubierają togi, wiedząc, że nie są sądem, będą musieli za to zapłacić z własnej kieszeni
as/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740499-bodnar-o-kulisach-swojej-dymisji-padlo-nazwisko-giertycha
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.