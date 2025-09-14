„Wielu Niemców finansuje pożyczkami nawet codzienne wydatki, takie jak zakupy spożywcze” - informuje Deutsche Welle powołując się na badania instytutu Civey, przeprowadzone na zlecenie międzynarodowego banku Barclays. Według nich ponad połowa osób poniżej 50. roku życia w ostatnich dwóch latach mocno się zapożyczyła.
Niemieckie media informują, że żywność każdego miesiąca drożeje, a inflacja w sierpniu sięgnęła 2,2 proc.
Ekonomiści ostrzegają, że w kolejnych miesiącach tempo wzrostu cen utrzyma się powyżej poziomu 2 procent
— pisze Deutsche Welle. Niemcy obok pokrycia koniecznych wydatków na utrzymanie samochodu zapożyczają się także by przeżyć do pierwszego. W pierwszej kolejności aby kupić artykuły spożywcze (26,6 proc.) lub odzieży (21,4 proc.). Tylko co szósty badany (17,6 proc.) przyznaje, że zadłuża się nie z konieczności, lecz po to, by sprawić sobie przyjemność. Ponad 44 proc. Niemców pożycza głownie u członków swoich rodzin, a kolejne 40 proc. w bankach.
Młodzi mają najgorzej
Największą grupą Niemców żyjących na kredyt przez ostatnie 2 lata są młodzi w wieku 18–29 roku życia - ponad 60 proc. Jedna trzecia tej grupy pożycza by przetrwać do końca miesiąca, nie zaś po to aby zrealizować jakieś swoje zamierzenia. Podobnie 31,6 proc. Niemców w wieku 30–39 jako powód systematycznego zadłużania się wskazało codzienne wydatki.
Badanie Civey, przeprowadzone w lipcu i sierpniu na 10 007 dorosłych Niemcach, pokazało też, że niemal połowa z nich (47,7 proc.) pożyczała kwoty poniżej 1000 euro.
Prawie jedna trzecia uczestników badania (31,9 proc.) uważa, że w ciągu najbliższych 24 miesięcy również będzie musiała się zadłużyć
— pisze DW.
Wśród osób poniżej 30. roku życia ponadprzeciętnie często chodziło o drobne kwoty do 200 euro (28,8 proc.). Co czwarty ankietowany (25,9 proc.) przyznał, że pożyczył od 1001 do 5000 euro. Prawie jedna trzecia uczestników badania (31,9 proc.) uważa, że w ciągu najbliższych 24 miesięcy również będzie musiała się zadłużyć.
