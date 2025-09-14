Podczas konferencji prasowej ws. bezpieczeństwa prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak poinformował, że uda się do Jerozolimy. „Jakiś miesiąc temu otrzymałem zaproszenie do udziału w takim spotkaniu burmistrzów różnych miast w Izraelu. Z uwagi na ich doświadczenia w zakresie ochrony ludności, ale też tych elementów związanych z cyberbezpieczeństwem, też zamierzam tam się udać” - powiedział. Pomysł włodarza nie spotkał się z aprobatą.
Briefing został zorganizowany w związku z napiętą sytuacją, jaka nastąpiła po wtargnięciu rosyjskich dronów do Polski.
Jakiś miesiąc temu otrzymałem zaproszenie do udziału w takim spotkaniu burmistrzów różnych miast w Izraelu. Z uwagi na ich doświadczenia w zakresie ochrony ludności, ale też tych elementów związanych z cyberbezpieczeństwem, też zamierzam tam się udać
— powiedział.
Dodał również:
W tej chwili, z uwagi na to, co się dzieje, na to napięcie, widzimy, że działania Federacji Rosyjskiej są jeszcze silniejsze niż wcześniej. Widzimy również te spotkania na poziomie międzynarodowym, z władzami Chin czy innych państw - Korei Północnej. Musimy działać w Poznaniu również na poziomie lokalnym. Mogę państwa zapewnić, że to będą działania racjonalne, że będę korzystał z tych doświadczeń, czy to władz Kijowa, czy będę korzystał z know-how, które, mam nadzieję, uda mi się uzyskać od moich kolegów, którzy dzisiaj są burmistrzami Tel Awiwu czy innych miast izraelskich. Tam też mamy miasto partnerskie.
Pomysł Jaśkowiaka nie spotkał się z aprobatą
Do sprawy odniósł się publicysta Wojciech Szewko.
Prezydent Poznania jedzie do Izraela żeby dowiedzieć się od Netanyahu jak chronić swoją ludność cywilną. Otóż: recepta izraelska o potwierdzonej skuteczności to zbombardować i wymordować ludność cywilną krajów zagrażających, zniszczyć ich szkoły, szpitale, domy. A i jeszcze zbudować schrony żeby chronić w międzyczasie swoją ludność gdyby tamta nie dała się tak łatwo. Doktryna Hannibala to na kolejną wizytę..
— skomentował na platformie X.
Głos zabrał również poznański oddział partii Razem:
Jacek Jaśkowiak wybiera się do Izraela uczyć się od włodarzy tamtejszych miast obrony cywilnej i cyber bezpieczeństwa. Co następne? Wycieczka do Rosji i nauka zwalczania dezinformacji? Wstyd i hańba!
xyz/epoznan.pl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740495-jaskowiak-pojedzie-do-izraela-uczyc-sie-ochrony-cywili
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.