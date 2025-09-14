„Banderyzm był ideologią wyjątkowo zbrodniczą i Twoje odwołanie się do argumentów ortodoksyjnie wolnościowych oznacza, że konsekwentnie jesteś też za wolnością głoszenia pochwały komór gazowych, gułagów, czerwonych brygad czy politycznych mordów, takich jak niedawna zbrodnia antify na Charliem Kirku” - zwrócił się do Sławomira Mentzena na platformie X Rafał Ziemkiewicz.
Sławomir Mentzen wpędził opinię publiczną w konsternację swoim głosowaniem ws. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Prezes Nowej Nadziei opowiedział się za odrzuceniem poprawki zakazującej promowania banderyzmu. Polityk Konfederacji tłumaczył się wczoraj na portalu X, że był to zapis „ograniczający wolność słowa”. Uderzył również w polityków PiS i krytykujących go komentatorów. Sięga po wyzwiska takie jak „przygłupy”.
CZYTAJ WIĘCEJ: Mentzen tłumaczy się ws. zakazu propagowania banderyzmu. Atakuje polityków PiS. „Przygłupy”; „Próbują mi wmówić, że…”
Mentzen ma kompleks PiS?
Do wpisu Sławomira Mentzena bardzo krytycznie odniósł się publicysta Rafał Ziemkiewicz, który podkreślił, że jego argumenty ws. głosowania dotyczącego zakazu promowania banderyzmu są „pokrętne” i „niejasne”. Wskazywał też, że lider Konfederacji przedkłada niechęć do PiS nad dobro Polski.
Niestety, Sławku, Twoja argumentacja jest pokrętna, niejasna i dla przeciętnego wyborcy wynika z tego elaboratu: byłem przeciwko banderyzmowi kiedy PiS nie był, ale jak PiS zaczyna być przeciw, to ja będę za. To niepoważne. To głupie, bo banderyzm był ideologią wyjątkowo zbrodniczą i Twoje odwołanie się do argumentów ortodoksyjnie wolnościowych oznacza, że konsekwentnie jesteś też za wolnością głoszenia pochwały komór gazowych, gułagów, czerwonych brygad czy politycznych mordów, takich jak niedawna zbrodnia antify na Charliem Kirku
— napisał publicysta.
To mocno uderza w partię, której jedną z sił nośnych są emocje generowane przez rozczarowanie większości społeczeństwa Ukraińcami. To wreszcie rodzi podejrzenie, że gdyby odbyły się teraz wybory, a wynik byłby taki jak w obecnych sondażach, zachowywałbyś się nieodpowiedzialnie i przedkładając idiosynkrazję do PiS nad dobro Polski torpedował powstanie szerokiej koalicji naprawy kraju po bezprawiach euro-targowicy, przedłużając wpływy tej ostatniej albo sprowadzając na państwo polityczny kryzys. A to byłaby największa zbrodnia, jaką potrafię sobie wyobrazić
— dodał.
Ziemkiewicz zarzucił liderowi Konfederacji polityczną niedojrzałość.
Last but not least, podważyłeś wiarygodność kolegów z Konfederacji, którzy równie jak wszyscy inni nie rozumiejąc Twojego postępowania, konsekwentnie tłumaczyli je pomyłką. Zmuszony jestem po raz kolejny z przykrością stwierdzić, że po raz kolejny nie zdałeś egzaminu z politycznej dojrzałości
— podkreślił Rafał Ziemkiewicz.
CZYTAJ TEŻ:
— Ostre starcie! Prezes PiS: „Z takim Sławomirem Mentzenem to żadnej koalicji być nie może”. Jest riposta. „Jesteśmy po przeciwnych stronach…”
— TYLKO U NAS. Grabowski: Sławomir Mentzen rozpoczął zohydzanie PiS-u, żeby za dwa lata móc połączyć się z Platformą Obywatelską
— TYLKO U NAS. Sensacyjne wieści! PSL pójdzie do wyborów z Konfederacją? „Kazał strukturom nawiązywać kontakty”
— Mentzen nazwał prezesa PiS „politycznym gangsterem”. Ostra reakcja polityków PiS. „A ten człowiek był trzeźwy jak to mówił?”
maz/wPolityce.pl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740494-ziemkiewicz-usadzil-mentzena-to-niepowazne-to-glupie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.