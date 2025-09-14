WIDEO I KOMENTARZE

Radna KO w wulgarny sposób kłóciła się z taksówkarzem z Ukrainy. Miała zostać spryskana gazem pieprzowym. To bliska współpracownica Nowackiej

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Taxi / autor: Fratria/X
Taxi / autor: Fratria/X

Gdańska radna KO Sylwia Cisoń w wulgarny sposób zaczęła awanturować się z taksówkarzem ukraińskiego pochodzenia, który miał ją zawieźć nie w to miejsce, w którym miała się docelowo znaleźć. Później radna poinformowała w mediach społecznościowych, że kierowca miał ją zaatakować gazem pieprzowym, przez co wylądowała na SOR. Cisoń, która jest też dyrektorem biura poselskiego minister Barbary Nowackiej, jechała na mecz Lechii Gdańsk z GKS Katowice wraz z dwójką swoich dzieci.

Całą sytuację nagrała kamerka samochodowa, która znajdowała się w taksówce.

No to przyjechaliśmy

— powiedział ukraiński taksówkarz.

Nie, nie przyjechaliśmy. Ja napisałam Polsat Plus Arena, to jest parking na Polsat Plus Arenie. Pan z innej strony podjechał w ogóle

— odpowiedziała mu radna Sylwia Cisoń.

Nie, nie, jesteśmy tutaj. Widzi pani tę pinezkę? To jest miejsce docelowe

— odparł kierowca.

Ale mnie nie interesuje pana pinezka. Nie dość, że przyjeżdża pan nie w to miejsce, w którym ja stałam, czekałam na pana kur..a 10 minut, jestem spóźniona

— oburzyła się kobieta.

Ale bez „kur…w”

— zwrócił jej uwagę kierowca.

Do tego wysadza mnie pan pod Amber Expo zamiast pod Polsat Plus Areną

— kłóciła się polityk KO.

No to wie pani co? Trzeba poprawnie wpisywać adres

— zauważył taksówkarz.

Nie, ja poprawnie wpisałam adres i nie pierwszy raz jadę na ten adres. Wie pan, jak się nie orientujemy to trzeba kur…a wracać do swojego kraju, a nie kur…a być w kraju, w którym się nie zna języka i się nie wie jak jechać. Oczywiście, skarga pójdzie i będziemy rozmawiać w inny sposób

— zapowiedziała Sylwia Cisoń.

Radna Sylwia Cisoń z KO, która jest też dyrektorem biura poselskiego minister Barbary Nowackiej, jechała na mecz Lechii Gdańsk z GKS Katowice wraz z dwójką swoich dzieci

Noc na SOR

Później radna KO poinformowała w mediach społecznościowych, że miała zostać przez kierowcę potraktowana gazem pieprzowym i trafiła na SOR gdańskiego szpitala wojewódzkiego z poparzoną twarzą, szyją i dekoltem.

Wczoraj spędziłam noc na SOR-ze po tym, jak kierowca popularnej aplikacji przewozowej zaatakował mnie gazem pieprzowym. Jechałam z synami na mecz Lechia Gdańsk - GKS Katowice. Gdy zwróciłam uwagę, że Pan najpierw podjechał po nas w złe miejsce a teraz wysadził nas również w złym miejscu i utrudnia ludziom życie nie znając języka w tej pracy, wpadł w szał i gdy już wysiadaliśmy - wykrzykując wulgaryzmy, próbował mnie opluć a ostatecznie wyciągnął gaz i spryskał mi twarz. To nie była obrona konieczna. To była frustracja wyładowana na kobiecie. Rozumiem nieprzepracowane traumy, inną kulturę i trudności z zaadaptowaniem się do nowych warunków ale takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, a ludzie zatrudniani jako kierowcy taksówek bardziej sprawdzani. Na szczęście dzieciom nic się nie stało. Ja trafiłam na ostry dyżur z poparzoną połową twarzy, całą szyją i dekoltem. Wcześniej pomogli mi policjanci obstawiający mecz, niezwykłe panie z ochrony strefy VIP i wspaniała ratowniczka, a później zaangażowany zespół SOR na Nowych Ogrodach, który profesjonalnie się mną zaopiekował - za to wszystko jestem ogromnie wdzięczna. Dziękuję też moim przyjaciółkom, które zaopiekowały moich synów i były ze mną do drugiej w nocy w szpitalu

— napisała na Instagramie Cisoń.

Nie piszę tego, by się wyżalać. Jestem twardą babką, nie łamią mnie takie sytuacje, dziś już jestem w pracy, ale chcę Was uczulić: nawet aplikacje nie zapewniają stuprocentowego bezpieczeństwa. Zawsze bądźcie uważne, zwracajcie uwagę na siebie nawzajem, reagujcie, gdy widzicie niepokojące sytuacje i chronicie się wzajemnie - to nasza moc. Wczoraj bardzo mocno poczułam siłę kobiecego wsparcia determinację, troskę i natychmiastowe działanie. Dziękuję też kolegom, którzy byli obok, ale to właśnie kobiety swoim zdecydowaniem i opieką pomogły mi najbardziej. Już w listopadzie będę współprowadzić konferencję dot. przemocy wobec kobiet w przestrzeni ruchu drogowego. Wczorajsze doświadczenie pokazuje mi dobitnie, jak ważny i gorący jest to temat. Dbajcie o siebie i innych

— dodała.

Gdańska radna PO Sylwia Cisoń trafiła na SOR. Jak pisze, gazem pieprzowym zaatakował ją kierowca (Bolt lub Uber?), który nie miał ku temu powodu. Cisoń była z dziećmi, obcy kulturowo mężczyzna próbował ją opluć… Współczuję Sywii Cisoń. Szybkiego powrotu do zdrowia

— napisał na X Marcin Dobski.

Szowinizm” i wulgarność

Kontrowersyjna sytuacja z radną KO w roli głównej wywołała wiele komentarzy w mediach społecznościowych.

MOCNE! Lewicowa wrażliwość incognito! Na nagraniu Radna PO w Gdańsku i jednocześnie dyrektor biura poselskiego Barbary Nowackiej. KWINTESENCJA PLATFORMY. POznajcie panią Sylwię Cisoń

— zaznaczył Jan Kanthak.

Czy możemy przyjąć, że tak wulgarne, szowinistyczne osoby nie powinny być radnymi, dyrektorami biur poselskich i członkami wiodących partii? Radna Cisoń, z którą tyle osób się solidaryzowało, zapomniała wspomnieć, jak potraktowała kierowcę taksówki

— napisał Patryk Słowik.

Szanowna Pani Prezydent Dulkiewicz, czy z zaatakowanym i zwyzywanym kierowcą taksówki również się Pani solidaryzuje? Chyba już czas na aktualizację oświadczenia, prawda?

— pytał Artur Ceyrowski.

Gdańsk. W drodze na mecz Lechii, radna Sylwia Cisoń została napadnięta przez cudzoziemskiego taksówkarza na apkę. Spryskał ją gazem łzawiącym, gdy zwróciła mu uwagę, że pomylił drogę, a potem wysadził w złym miejscu oraz, że utrudnia ludziom życie, nie znając języka w pracy taksówkarza. „Jak się nie orientujemy, to trzeba, kur…a, wracać do swojego kraju. A nie, kur…a być w kraju, w którym się nie zna języka i się nie wie jak jechać” - mówi radna KO na nagraniu. Trafiła do szpitala z poparzoną twarzą

— napisał Adam Gwiazda.

CZYTAJ TEŻ:

WYWIAD. Marcin Moczyróg: Zero tolerancji dla zachowań niezgodnych z prawem to nasza zasada

maz/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych