„Wieliński zaatakował mnie za to, że na moją wypowiedź (a później także na słowa prezydenta Dudy) powołał się rosyjski ambasador przy ONZ. Wieliński nie zaskakuje. Cóż bowiem można oczekiwać od funkcjonariusza Gazety Wyborczej – środowiska, którego główni twórcy wyrastali w domach stalinowskich propagandystów” - napisał na platformie X Zbigniew Ziobro, wiceprezes PiS, były minister sprawiedliwości.
Bartosz Wieliński, dziennikarz „Gazety Wyborczej”, zaatakował byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę wykorzystując do tego fakt, że ambasador Rosji w ONZ powołał się na słowa Ziobry przy okazji swojego kłamliwego wystąpienia ws dronów. Konkretnie Rosjanin w swoją propagandową wypowiedź wplótł potwierdzenie przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, że w 2022 r. w Przewodowie spadła ukraińska rakieta.
Ruski ambasador w ONZ powołuje się na Ziobrę. Ziobro zdziwienia
— zaatakował Bartosz Wieliński.
Na zarzut dziennikarza „GW” na platformie X odpowiedział sam Ziobro.
Według Wielińskiego jako prokurator generalny powinienem był oszukiwać Polaków i kłamać, że rakieta, która w Przewodowie zabiła dwóch naszych obywateli, została wystrzelona przez Rosjan, a nie przez Ukraińców. Fakty ustalone w śledztwie całkowicie temu przeczą – ale dla manipulanta Wielińskiego fakty są zawsze niewygodne
— zaznaczył Zbigniew Ziobro.
Przejdźmy jednak do wydarzeń z 10 września. Z informacji, które posiadam, wynika, że polskie służby ustaliły ponad wszelką wątpliwość, iż drony masowo wtargnęły do Polski były rosyjskie i zostały wystrzelone przez rosyjskie jednostki wojskowe. Rolą profesjonalnego aparatu ścigania jest pozyskiwać własne, wiarygodne informacje i weryfikować nawet te przekazywane przez państwa sojusznicze. Tylko tak możemy skutecznie bronić się przed groźnymi dla naszego bezpieczeństwa manipulacjami. Dlatego właśnie, postępując w ten sposób, Polska nie dała się zwieść wrogim narracjom rosyjskiej i białoruskiej propagandy
— podkreślił były minister sprawiedliwości.
Owszem – rząd Tuska skompromitował się, gdy wbrew jego wcześniejszym zapewnieniom, tak łatwo w głąb Polski wleciały liczne, choć nieuzbrojone, rosyjskie drony. Jednak w obliczu rosyjskiej agresji i podstępnej propagandy zarówno Prezydent, jak i ten nieudolny rząd mają moje wsparcie w walce z cynizmem Moskwy i w demaskowaniu autorstwa rosyjskiej prowokacji z 10 września
— zaznaczył poseł PiS.
Jednoznaczne ustalenia ws. Przewodowa
Natomiast wracając do śledztwa nadzorowanego przeze mnie, jako Prokuratora Generalnego, w sprawie rakiety, która w Przewodowie zabiła dwóch Polaków. Wykazało ono niepodważalnie, że była to rakieta ukraińska, wystrzelona przez jednostkę obrony przeciwlotniczej Ukrainy. W czasie działań wojennych zdarzają się tragiczne wypadki, ale fakty pozostają faktami. Nie jest dobre, ujmując rzecz mocno dyplomatycznie, że Ukraina do dziś nie przekazała Polsce, dowodów w tym żadnej dokumentacji, ani nie wypłaciła odszkodowań rodzinom ofiar. Ustalenia polskiej prokuratury, że była to rakieta wystrzelona przez ukraińską jednostkę w czasie rosyjskiego nalotu, potwierdziły również Stany Zjednoczone. Idąc logiką Wielińskiego – prezydent Biden i jego służby też musieliby być „ruskimi onucami”, skoro ustalili fakty niezgodne z jego propagandowymi oczekiwaniami
— napisał były minister sprawiedliwości.
Polskie państwo pokazało, że nie da się wciągnąć ani w fałszywe narracje wrogów, ani w cudze gry polityczne. Nikomu nie wolno prowadzić gier kosztem bezpieczeństwa Polaków ani traktować naszego państwa instrumentalnie. Tak samo, gdy dziś kłamie Rosja, jak i wtedy, gdy nieprawdziwe informacje o rakiecie uporczywie powtarzał Wołodymyr Zełenski – prezydent kraju, który Polska wspiera na niespotykaną w historii skalę. Rząd i prokuratura istnieją po to, by chronić polskie bezpieczeństwo i mówić Polakom prawdę, a nie kłamstwa. Taka była też moja rola, jako Prokuratora Generalnego. To oczywiście gorszy Wielińskiego i jego gazetę, przesiąkniętą oszustwem i manipulacją
— podsumował Ziobro.
CZYTAJ TAKŻE:
— Nowy szef FBI krytykuje Zełenskiego i nawiązuje… do Przewodowa: „Rosja nie wystrzeliła takiej rakiety. Pochodziła z Ukrainy”
— Śledztwo ws. tragedii w Przewodowie. Minister Ziobro: Opinia biegłych kategorycznie wskazuje, iż ta rakieta była rakietą ukraińską
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740474-kuriozalny-atak-wielinskiego-na-ziobre-mocna-odpowiedz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.