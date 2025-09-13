Tworzenie wieńców dożynkowych to wiele miesięcy wyrzeczeń, misterna robota; ale dzięki temu tworzycie piękną wspólnotę w swoich wsiach, w waszych małych ojczyznach - mówiła podczas rozstrzygnięcia konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy pierwsza dama Marta Nawrocka. Pierwsze miejsce zajęli przedstawiciele woj. kujawsko–pomorskiego.
Pierwsza dama Marta Nawrocka spotkała się w Pałacu Prezydenckim z uczestnikami konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta RP.
Marta Nawrocka podziękowała uczestnikom za ogromne zaangażowanie w przygotowanie wieńców dożynkowych.
Dziś tu, w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego, mamy całe piękno polskich łąk i pól, koloryt polskiej wsi. To dzięki wam, waszemu zaangażowaniu, waszemu talentowi. Bardzo wam za to dziękuję. Z dumą i z podziwem spoglądałam na wieńcowe arcydzieła
— powiedziała.
„Polska wieś to serce naszej tradycji”
Pierwsza dama podkreśliła, że taka praca to wiele miesięcy wyrzeczeń.
Najpierw siewy, później zbiory, a następnie tygodnie wyplatania warkoczy. To misterna robota. Ale dzięki temu tworzycie piękną wspólnotę we wszystkich swoich wsiach, w waszych małych ojczyznach
— dodała.
Przypomniała słowa prezydenta Karola Nawrockiego wypowiedziane na Jasnej Górze, że „polska wieś to serce naszej tradycji i dziedzictwa narodowego”.
Niech w waszych regionach bije jak najmocniej
— zaapelowała.
W tym roku do rywalizacji przystąpiły grupy z 13 województw: dolnośląskiego, kujawsko–pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego.
Pierwsze miejsce w konkursie zajęli przedstawiciele województwa kujawsko–pomorskiego. Na drugim miejscu znalazło się województwo podkarpackie, a na trzecim - województwo wielkopolskie. Wyróżnienie otrzymało województwo śląskie.
Główne uroczystości dożynkowe odbędą się w niedzielę na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Tego dnia para prezydencka wręczy wszystkim grupom pamiątkowe dyplomy. Zwycięscy otrzymają z rąk prezydenta Karola Nawrockiego okolicznościową statuetkę.
