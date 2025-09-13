„To są diabelskie treści w ładnym opakowaniu. Nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie przeciwko edukacji dla zdrowia, która realizuje się zawsze w szkołach i powinna się realizować na różnych przedmiotach, np. na biologii. A tutaj pod płaszczykiem edukacji zdrowotnej mamy po prostu ideologizację dzieci i młodzieży. To jest ewidentne i jasne. Dlatego tak mocno protestują przeciwko temu rodzice, a także Kościół” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Marzena Machałek.
Marzena Machałek mówiła na antenie Telewizji wPolsce24 o edukacji zdrowotnej, forsowanej przed Barbarę Nowacką.
