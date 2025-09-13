„Pamiętacie jak byłem w tym muzeum Trzaskowskiego i widziałem, że tam jakieś wanny postawili na wystawie? (…) Za ponad 800 tys. zł kupili wanny do muzeum” - powiedział poseł PiS Sebastian Kaleta.
Sebastian Kaleta zaznaczył w mediach społecznościowych, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie kupiło trzy wanny za… ponad 800 tys. zł. Ma to być element wystawy artystycznej.
Ja w to nie wierzę. Pamiętacie jak byłem w tym muzeum Trzaskowskiego i widziałem, że tam jakieś wanny postawili na wystawie? No myślę sobie, wzięli jakąś wannę ze szrotu, postawili. Ale nie! Pan Janusz [jeden z użytkowników platformy X - red.] zapytał muzeum i muzeum odpowiedziało, że kupili te wanny za prawie milion złotych! Za ponad 800 tys. zł kupili wanny do muzeum
— powiedział na nagraniu Sebastian Kaleta.
Kontrowersyjne inwestycje
Poseł PiS przypomniał sprawę słynnej toalety w Parku Skaryszewskim.
Te wanny są nawet droższe od tego kibla. A może by tak Trzaskowski te wanny wstawił do tej toalety w Parku Skaryszewskim i mielibyśmy ekskluzywne, publiczne SPA? Panie Rafale, do roboty!
— dodał.
maz/X
