Szok! Muzeum Sztuki Nowoczesnej kupiło 3 wanny za ponad 800 tys. zł. Kaleta: Są nawet droższe od kibla w Parku Skaryszewskim

Pamiętacie jak byłem w tym muzeum Trzaskowskiego i widziałem, że tam jakieś wanny postawili na wystawie? (…) Za ponad 800 tys. zł kupili wanny do muzeum” - powiedział poseł PiS Sebastian Kaleta.

Sebastian Kaleta zaznaczył w mediach społecznościowych, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie kupiło trzy wanny za… ponad 800 tys. zł. Ma to być element wystawy artystycznej.

Ja w to nie wierzę. Pamiętacie jak byłem w tym muzeum Trzaskowskiego i widziałem, że tam jakieś wanny postawili na wystawie? No myślę sobie, wzięli jakąś wannę ze szrotu, postawili. Ale nie! Pan Janusz [jeden z użytkowników platformy X - red.] zapytał muzeum i muzeum odpowiedziało, że kupili te wanny za prawie milion złotych! Za ponad 800 tys. zł kupili wanny do muzeum

— powiedział na nagraniu Sebastian Kaleta.

Kontrowersyjne inwestycje

Poseł PiS przypomniał sprawę słynnej toalety w Parku Skaryszewskim.

Te wanny są nawet droższe od tego kibla. A może by tak Trzaskowski te wanny wstawił do tej toalety w Parku Skaryszewskim i mielibyśmy ekskluzywne, publiczne SPA? Panie Rafale, do roboty!

— dodał.

maz/X

