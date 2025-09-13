Redaktor Telewizji wPolsce24 Piotr Czyżewski, podczas festynu „Żegnamy lato, ale nie Unię Europejską” w Wejherowie, przeprowadził rozmowę z prokurator Ewą Wrzosek. Zapytał ją o sprawę pamiętnego przesłuchania śp. Barbary Skrzypek w związku ze śledztwem dotyczącym zamiaru wybudowania dwóch wieżowców przez spółkę Srebrna. „On (pełnomocnik) podczas całego przesłuchania był obecny na terenie prokuratury, a mój przełożony siedział piętro wyżej. Zamiast tego jest profesjonalny, podkreślę, pełnomocnik prawny. Wie, jak należy się zachować w sytuacji, kiedy jego klient, czyli pani Barbara Skrzypek, jest przesłuchiwany. Wie, że mógł bezpośrednio przerwać czynność, chociażby idąc ze skargą czy zażaleniem do mojego przełożonego” - powiedziała.
Śp. Barbara Skrzypek - współpracowniczka prezesa Prawa i Sprawiedliwości - była 12 marca przesłuchiwana w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym powiązanej z PiS spółki Srebrna i wybudowania dwóch wieżowców na należącej do spółki działce w Warszawie. Przesłuchanie prowadziła prok. Ewa Wrzosek, która prowadziła śledztwo w tej sprawie. Trzy dni później Skrzypek zmarła; jak wykazała sekcja zwłok - z powodu zawału.
Redaktor Czyżewski zapytał, co powiedziałaby prokurator Wrzosek, gdyby to jej mamę doprowadzono na przesłuchanie bez obecności pełnomocnika.
Jestem prawnikiem i wiem, że pełnomocnik jest dopuszczany w ściśle określonych przypadkach do czynności przesłuchania świadka. Subiektywnie nie chciałabym, żeby taka sytuacja miała miejsce. Natomiast po to mamy uregulowane sytuacje w prawie, aby tego rodzaju prawa osób były zachowywane bądź reprezentował prawa osoby przesłuchiwanej prokurator. Prokurator nie jest od tego, żeby wymuszać zeznania, sugerować odpowiedzi, żeby w sposób nieprawidłowy przeprowadzać czynności. Proszę mi uwierzyć, gdyby pani Barbara Skrzypek w trakcie przesłuchania mogła złożyć konkretne zastrzeżenia co do tego, że była niewłaściwie potraktowana – ale takich zastrzeżeń nie było. Co państwo wiedzą: cały protokół przesłuchania świadka został opublikowany. Nie było żadnego zażalenia czy skargi ze strony pełnomocnika prawnego pani Barbary Skrzypek. On podczas całego przesłuchania był obecny na terenie prokuratury, a mój przełożony siedział piętro wyżej. Zamiast tego jest profesjonalny, podkreślę, pełnomocnik prawny. On wie, jak należy się zachować w sytuacji, kiedy jego klient, czyli pani Barbara Skrzypek, jest przesłuchiwany. Wie, że mógł bezpośrednio przerwać czynność, chociażby idąc ze skargą czy zażaleniem do mojego przełożonego
— powiedziała.
Wrzosek: Nie należy wiązać śmierci z przesłuchaniem
Została dopytana, czy w przypadku złożenia zażalenia jej szef przerwałby przesłuchanie.
Sytuacja jest tego rodzaju, że takich czynności nie podjął, więc gdybanie, co by zrobił mój przełożony, jest oczywiście hipotetyczne, ale jesteśmy już tak odległy czas po tym przykrym zdarzeniu. Do tej pory żadnych uwag co do czynności przesłuchania, sposobu prowadzenia tego przesłuchania, ze strony żadnej osoby z całej kancelarii reprezentującej tych świadków, również Barbary Skrzypek, nie było. To zdarzenie nie powinno mieć miejsca, ale to zdarzenie jak każda śmierć jest bulwersujące, przykre dla nas wszystkich, dla rodziny również. Naprawdę rozumiem wszystkie emocje, które na tym tle wyrosły, ale proszę nie wiązać tego w związku przyczynowo skutkowym z samą czynnością procesową przesłuchania, bo tego rodzaju związku nie było
— dodała.
Redaktor Czyżewski zapytał na koniec, czy prokurator Wrzosek jest w stanie spojrzeć w kamerę i powiedzieć, że nie poczuwa się do winy w związku ze śmiercią Barbary Skrzypek.
Winnym można być wówczas kiedy na skutek własnego działania spowodowało się jakąś konkretną, przykrą krzywdzącą rzecz. Tak jak wcześniej powiedziałam w okularach przeciwsłonecznych dlatego, że mamy słońce nie dlatego, że się przed kimś ukrywam. Dopełniłam tych samych warunków, procedur, jakich dopełniam każdorazowo. Gdybyśmy kiedyś, czego oczywiście nikomu z nas nie życzę, mieli sposobność przeprowadzania takiej czynności procesowej, to ona niczym by nie odbiegała od tego, jak to miało miejsce wtedy
— zakończyła.
