Podczas festynu „Żegnamy lato, ale nie Unię Europejską” w Wejherowie doszło do ostrej wymiany zdań między redaktorem Telewizji wPolsce24 Piotrem Czyżewskim oraz mężczyzną, który podawał się za organizatora wydarzenia, ale nie chciał się przedstawić. Dziennikarz próbował dowiedzieć się, z kim rozmawia, ale jego starania nie spotkały się z aprobatą jego rozmówcy, który w pewnym momencie stracił panowanie nad sobą i powiedział: „Pan jest bezczelnym chamem”.
Podczas festynu doszło do dyskusji między dziennikarzem Telewizji wPolsce24 Piotrem Czyżewskim, a mężczyzną, który podawał się za organizatora wydarzenia i chciał wyprosić stację. Problem w tym, że nie da się tego zweryfikować, ponieważ nie chciał się przedstawić. Anonimowy uczestnik stwierdził w pewnym momencie, że wezwie na miejsce policję, żeby ta usunęła redaktora. Dziennikarz natomiast cały czas próbował dowiedzieć się, z kim rozmawia.
Czyżewski w końcu zadał pytanie, które wyprowadziło z równowagi jego rozmówcę: „Czy ma pan wstydliwe nazwisko?”.
Jest pan chamski i bezczelny i ma chyba wstydliwe nazwisko
— odpowiedział.
Czyżewski spokojnie zaprzeczył i przedstawił się raz jeszcze. Poprosił też, żeby jego rozmówca się przedstawił. Ale w odpowiedzi usłyszał, że ma do czynienia z prezesem fundacji „Wspólnie dla Demokracji” i organizatorem.
Po kolejnej wymianie zdań redaktor stwierdził, że jego rozmówca chce stosować metody rodem z PZPR, ponieważ chce w wolnym kraju ograniczać mediom dostęp do relacjonowania wydarzeń.
Na zakończenie rozmówca Czyżewskiego raz jeszcze wykazał się brakiem kultury i powtórzył wcześniejszą obelgę.
Pan jest bezczelnym chamem
— powiedział
Dziennikarz Telewizji wPolsce24 i tym razem zachował spokój.
Pan jest niewychowany. Pięknie się pan przedstawił naszym widzom
— odpowiedział.
