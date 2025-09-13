TYLKO U NAS

Skandal na pikniku sędziowskim w Wejherowie. Obrażono dziennikarza Telewizji wPolsce24. "Pan jest bezczelnym chamem"

Obrażono dziennikarza Telewizji wPolsce24 / autor: Telewizja wPolsce24

Podczas festynu „Żegnamy lato, ale nie Unię Europejską” w Wejherowie doszło do ostrej wymiany zdań między redaktorem Telewizji wPolsce24 Piotrem Czyżewskim oraz mężczyzną, który podawał się za organizatora wydarzenia, ale nie chciał się przedstawić. Dziennikarz próbował dowiedzieć się, z kim rozmawia, ale jego starania nie spotkały się z aprobatą jego rozmówcy, który w pewnym momencie stracił panowanie nad sobą i powiedział: „Pan jest bezczelnym chamem”.

Podczas festynu doszło do dyskusji między dziennikarzem Telewizji wPolsce24 Piotrem Czyżewskim, a mężczyzną, który podawał się za organizatora wydarzenia i chciał wyprosić stację. Problem w tym, że nie da się tego zweryfikować, ponieważ nie chciał się przedstawić. Anonimowy uczestnik stwierdził w pewnym momencie, że wezwie na miejsce policję, żeby ta usunęła redaktora. Dziennikarz natomiast cały czas próbował dowiedzieć się, z kim rozmawia.

Czyżewski w końcu zadał pytanie, które wyprowadziło z równowagi jego rozmówcę: „Czy ma pan wstydliwe nazwisko?”.

Jest pan chamski i bezczelny i ma chyba wstydliwe nazwisko

— odpowiedział.

Czyżewski spokojnie zaprzeczył i przedstawił się raz jeszcze. Poprosił też, żeby jego rozmówca się przedstawił. Ale w odpowiedzi usłyszał, że ma do czynienia z prezesem fundacji „Wspólnie dla Demokracji” i organizatorem.

Po kolejnej wymianie zdań redaktor stwierdził, że jego rozmówca chce stosować metody rodem z PZPR, ponieważ chce w wolnym kraju ograniczać mediom dostęp do relacjonowania wydarzeń.

Na zakończenie rozmówca Czyżewskiego raz jeszcze wykazał się brakiem kultury i powtórzył wcześniejszą obelgę.

Pan jest bezczelnym chamem

— powiedział

Dziennikarz Telewizji wPolsce24 i tym razem zachował spokój.

Pan jest niewychowany. Pięknie się pan przedstawił naszym widzom

— odpowiedział.

xyz/Telewizja wPolsce24.

