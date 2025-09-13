„Po prezesie Banasiu trzeba w Najwyższej Izbie Kontroli zrobić porządek, bo mieliśmy niejednokrotnie tego wyraz, że ta izba działała na zlecenia polityczne” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Krzysztof Lipiec.
