We wczorajszym sejmowym głosowaniu odrzucono wniosek złożony przez Adriana Zandberga, który zakładał odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu PSL znoszącego dwukadencyjność w samorządach. Parlament skierował pomysł ludowców do komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach. „Wieczni prezydenci i lokalne sitwy mają się z czego cieszyć” - skomentował lider Razem na portalu X.
Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie złożonego na początku lipca przez PSL projektu nowelizacji Kodeksu wyborczego, który znosi zasadę, że wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta można być tylko przez dwie kadencje. Oprócz zniesienia dwukadencyjności zaproponowano likwidację zakazu startu przez kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta również w wyborach do rady powiatu i do sejmiku województwa.
Kluby PiS, KO, Lewicy i Polski 2050 opowiedziały się za dalszymi pracami nad tym projektem, choć PiS wyraziło też swoje zastrzeżenia. Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu złożył lider Partii Razem Adrian Zandberg.
W wieczornym bloku głosowań Sejm odrzucił wniosek Zandberga i skierował projekt znoszący dwukadencyjność do komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.
Przeciwko wnioskowi Zandberga oddano 213 głosów - KO, PSl, Polska 2050 i Lewica. Za oddano 201 głosów - PiS, Konfederacja, Razem, Republikanie, Niezrzeszeni i Konfederacja Korony Polskiej. Czterech posłów wstrzymało się od głosu. 42 nie głosowało.
Wieczni prezydenci i lokalne sitwy mają się z czego cieszyć. Sejm będzie pracować nad zabetonowaniem władzy w samorządach. Wniosek o wyrzucenie ustawy „Sami Swoi” do kosza upadł
— skomentował Zandberg na X.
Wprowadzenie dwukadencyjność
Dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast została wprowadzona w Polsce przez rząd Prawa i Sprawiedliwości na mocy nowelizacji Kodeksu wyborczego z dnia 11 stycznia 2018 roku. Zmiany te weszły w życie wraz z wyborami samorządowymi w 2018 roku. Dodatkowo, w ramach tej reformy, kadencja organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego została wydłużona z 4 do 5 lat.
