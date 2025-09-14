„Trzeba pilnie wprowadzić podatek od nadmiarowych zysków banków w wysokości, który planuje, a to dodatkowe 19-20 mld zł. Budowa szkół, szpitali, inwestycje w bezpieczeństwo - te pieniądze są i muszą służyć Polsce i Polakom” - powiedział w zamieszczonym na X nagraniu b. premier Mateusz Morawiecki.
Wiceprezes PiS podkreślił, że wie jak pozyskać dodatkowe 19 mld zł do budżetu państwa i wskazywał na podatek bankowy.
Banki w Polsce zarabiają rekordowe kwoty. W 2024 r. zysk netto sektora bankowego wyniósł 42 mld zł, czyli wzrósł o ponad 51 proc. względem roku poprzedniego. W 2025 r. może to być nawet blisko 50 mld
— powiedział.
Podatek bankowy
Trzeba pilnie wprowadzić podatek od nadmiarowych zysków banków w wysokości, który planuje, a to dodatkowe 19-20 mld zł. Budowa szkół, szpitali, inwestycje w bezpieczeństwo - te pieniądze są i muszą służyć Polsce i Polakom
— dodał.
CZYTAJ TEŻ:
— Rośnie luka vatowska! Morawiecki bije na alarm: Rządzący pchają nas na skraj fiskalnej przepaści. Silna Polska wymaga solidnych finansów!
— TYLKO U NAS. Morawiecki nie jest zaskoczony negatywną perspektywą ratingową Polski: Wyłania się nowa jednostka. 80 miliardów = 1 Domański
— Morawiecki proponuje: Musimy budować polski system obrony antydronowej. Zakup sfinansujmy z podatku bankowego!
maz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740430-morawiecki-wiem-skad-wziac-do-budzetu-dodatkowe-19-mld-zl
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.