WIDEO

Morawiecki wskazuje remedium na kryzys finansów publicznych. "Wiem, skąd wziąć do budżetu dodatkowe 19 miliardów złotych"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Mateusz Morawiecki / autor: Fratria/X
Mateusz Morawiecki / autor: Fratria/X

Trzeba pilnie wprowadzić podatek od nadmiarowych zysków banków w wysokości, który planuje, a to dodatkowe 19-20 mld zł. Budowa szkół, szpitali, inwestycje w bezpieczeństwo - te pieniądze są i muszą służyć Polsce i Polakom” - powiedział w zamieszczonym na X nagraniu b. premier Mateusz Morawiecki.

Wiceprezes PiS podkreślił, że wie jak pozyskać dodatkowe 19 mld zł do budżetu państwa i wskazywał na podatek bankowy.

Banki w Polsce zarabiają rekordowe kwoty. W 2024 r. zysk netto sektora bankowego wyniósł 42 mld zł, czyli wzrósł o ponad 51 proc. względem roku poprzedniego. W 2025 r. może to być nawet blisko 50 mld

— powiedział.

Podatek bankowy

Trzeba pilnie wprowadzić podatek od nadmiarowych zysków banków w wysokości, który planuje, a to dodatkowe 19-20 mld zł. Budowa szkół, szpitali, inwestycje w bezpieczeństwo - te pieniądze są i muszą służyć Polsce i Polakom

— dodał.

CZYTAJ TEŻ:

Rośnie luka vatowska! Morawiecki bije na alarm: Rządzący pchają nas na skraj fiskalnej przepaści. Silna Polska wymaga solidnych finansów!

TYLKO U NAS. Morawiecki nie jest zaskoczony negatywną perspektywą ratingową Polski: Wyłania się nowa jednostka. 80 miliardów = 1 Domański

Morawiecki proponuje: Musimy budować polski system obrony antydronowej. Zakup sfinansujmy z podatku bankowego!

maz/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych