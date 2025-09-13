„Za ideologią zawsze na końcu przychodzi siła” – tak zabójstwo Charliego Kirka, znanego działacza związanego m.in. z ruchem MAGA, skomentował prezes Klubu Ronina Józef Orzeł w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu wPolityce.pl, Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy” oraz Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika „Sieci”.
CZYTAJ WIĘCEJ: Amerykańskie służby schwytały zabójcę Charliego Kirka! Prezydent Trump: „Mamy go w areszcie. Wszyscy wykonali świetną robotę”
Prezydent USA Donald Trump ogłosił wczoraj podczas wywiadu z Fox…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740426-tylko-u-nas-orzel-za-ideologia-na-koncu-przychodzi-sila