„Donald Tusk nie definiuje wroga, ponieważ on używając pojęcia wróg, stawia równoważność, symetrię pomiędzy Niemcami a Rosją. A tak nie jest. Stosunek opozycji do Zachodu i do Unii Europejskiej nie jest stosunkiem wrogim, tylko jest normalnym stosunkiem politycznym, gdzie pewne rozstrzygnięcia polityczne, które nam nie są na rękę jako państwu, są sygnalizowane. To jest oszustwo stawianie tej równowagi pomiędzy Wschodem a Zachodem” – powiedział publicysta tygodnika „Sieci” Andrzej Rafał Potocki w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu wPolityce.pl, Józef Orzeł, prezes Klubu Ronina, komentator oraz Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.
Polska ma dzisiaj wroga politycznego, który nie kryje swoich wrogich zamiarów za wschodnią granicą, a nie — zachodnią granicą. Musimy koncentrować swoje wysiłki, całą swoją uwagę, wszystkie swoje możliwości na obronie Polski przed realnym wrogiem, przed prawdziwym zagrożeniem. Zwracam się do tych wszystkich, którzy mają inne poglądy, choćby geopolityczne niż ja, żeby na ten czas, gdzie agresywna agresywne zamiary Rosji nie pozostawiają już najmniejszych wątpliwości, agresywna praktyka dnia codziennego Białorusi nie pozostawia żadnych wątpliwości, abyście nie szukali wroga na Zachodzie
— powiedział premier Donald Tusk z mównicy sejmowej, nawiązując do nalotu rosyjskich dronów nad Polskę.
„Tusk nie definiuje wroga”
Do słów szefa rządu nawiązali publicyści.
Przede wszystkim Donald Tusk nie definiuje wroga, ponieważ on używając pojęcia wróg, stawia równoważność, symetrię pomiędzy Niemcami a Rosją. A tak nie jest. Stosunek opozycji do Zachodu i do Unii Europejskiej nie jest stosunkiem wrogim, tylko jest normalnym stosunkiem politycznym, gdzie pewne rozstrzygnięcia polityczne, które nam nie są na rękę jako państwu, są sygnalizowane. To jest oszustwo stawianie tej równowagi pomiędzy wschodem a zachodem
— zauważył Andrzej Rafał Potocki.
Marzena Nykiel zaznaczyła, że premier Donald Tusk nie rozumie polskiego interesu narodowego, polskiej racji stanu i suwerenności tak jak należy je rozumieć.
Stanowisko Tuska wynika z podstawowej rzeczy — niezrozumienia polskiego interesu narodowego, polskiej racji stanu i suwerenności tak jak należy je rozumieć. Racja stanu rozumiana przez Tuska jest obca realnej racji stanu Rzeczypospolitej. To jest pierwsza kwestia. Druga jest taka, że trudno mieć zaufanie do kogoś, kto dzisiaj mówi o wrogu na wschodzie, ale sam robił wszystko, aby ten wróg w żaden sposób nie został osłabiony. I to jest widoczne na różnych etapach działalności politycznej Donalda Tuska, bo przecież nie chciał wzmocnienia flanki NATO na wschodzie Polski. Wycofywał się ze strategicznych decyzji dla naszego bezpieczeństwa, bo Rosja sobie tego nie życzyła. I wreszcie cały czas mówił o współpracy z Rosją, ten jeden wielki „Reset” na dzisiaj ma realne przełożenie. Komisja poprzednia, przypomnijmy to, Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich w Polsce uznała pana Donalda Tuska za człowieka, który nie powinien pełnić żadnych funkcji publicznych, ponieważ zagraża bezpieczeństwu pod tym względem. Był na tej liście również pan minister Siemoniak i paru innych, którzy dzisiaj te funkcje zajmują. To jest niebezpieczne
— podkreśliła Marzena Nykiel.
Za moment nas wepchną w łapy Niemiec pod płaszczykiem tej wielkiej jedności unijnej, bo przecież Tusk ma pomysły na to, żeby to Niemcy przejęły zwierzchność nad europejskim wojskiem, które się ma niby uformować
— dodała redaktor naczelna portalu wPolityce.pl.
„Niemcy mają rządzić Europą”
Z kolei Józef Orzeł przypomniał, że według m.in. kanclerza Merza to Niemcy mają rządzić Europą.
Merz w tej chwili, czyli kanclerz Niemiec, po raz pierwszy powiedział jasno i wyraźnie, że Niemcy mają rządzić Europą, ponieważ Niemcy przegrały wszystkie gospodarcze konkurencje w aspekcie klimatycznym — fotowoltaika, wiatraki, samochody elektryczne z Chinami, to dokonały podpisania umowy z Mercosurem i kraje Ameryki Południowe będą sprzedawały nam płody rolne bez żadnej kontroli, bez żadnej kontroli standardów. W związku, z czym rolnictwo europejskie musi przegrywać w tej konkurencji, bo te standardy są bardzo wysokie i dobrze, czyli będziemy mieli dwa rodzaje żywności. Żywność dla biednych z Ameryki Południowej bez żadnej kontroli, być może trująca, bo tam pestycydów jest potworna ilość i nawozów z Rosji. Za to ciekawe, jak Brazylijczycy teraz zdrowotnie wyglądają. Za to Niemcy będą mogli, póki co niezbyt długo zresztą swoje archaiczne samochody sprzedawać do Ameryki Południowej, zanim Chińczycy tam do końca tego nie opanują
— wskazał komentator.
Piotr Semka zauważył, że Trump jest nieprzewidywalny i prowadzi dosyć zygzakowatą politykę wobec Rosji, ale jest jedynym konkretnym oparciem militarnym
Myślę, że żeby nie zwariować w tym wszystkim, trzeba sobie wyznaczyć takich parę prawd, które nam pozwolą się w tym obracać. Czyli trzeba się oprzeć na paru pewnikach. Po pierwsze, że Trump jest nieprzewidywalny i prowadzi dosyć zygzakowatą politykę wobec Rosji, ale jest jedynym konkretnym oparciem militarnym. Po drugie, że Europa Zachodnia deklaratywnie jest bardzo mocna w gębie przeciwko Rosji, ale praktycznie nie jest to możliwość szybkich działań. Owszem, sprawdził się system patrolowania nieba i chwała holenderskim pilotom za to, ale do stworzenia tego systemu jest jeszcze bardzo daleko. I po trzecie, Ukraina przy wszystkich swoich irytujących cechach jest dla nas czynnikiem bezpieczeństwa. Rosja jest czynnikiem niebezpieczeństwa i to trzeba powtarzać
— powiedział Piotr Semka.
