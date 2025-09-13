Wiceszef Rady Miasta Konina z Lewicy Piotr Czerniejewski szydził w mediach społecznościowych z zamordowania śp. Charliego Kirka. Skandaliczne nagranie już zniknęło z jego profilu na TikToku. „Czy władze Lewicy wyciągną konsekwencje?” - pytał Oskar Szafarowicz na X.
Piękne kadry ma nasza władza! Wiceprzewodniczący Rady Miasta z Lewicy Piotr Czerniejewski zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, w którym szydzi ze śmierci śp. Charliego Kirka, podśpiewuje i cieszy się w takt wesołej muzyki.
Młody polityk Lewicy zrozumiał chyba, że grubo przesadził, ponieważ nagranie zniknęło z jego konta na TikToku.
Co zrobi Lewica?
Nagranie Czerniejewskiego zapisał i udostępnił jednak Oskar Szafarowicz.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Konina i działacz Lewicy Piotr Czerniejewski w obrzydliwy sposób kpi z powagi śmierci i wyśmiewa morderstwo śp. Charliego Kirka. Czy władze Lewicy wyciągną konsekwencje?
— pytał Oskar Szafarowicz, który udostępnił nagranie Czerniejewskiego.
Ciekawe, co teraz zrobi radnym Lewica, choć biorąc pod uwagę, że szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska sama pisała na X, że nie czuje empatii ws. śmierci Kirka, nie należy się raczej spodziewać jakichś konkretnych ruchów.
CZYTAJ TEŻ:
— Gdzie nasze społeczeństwa popełniły błąd? Sonda uliczna pokazała młode Amerykanki, cieszące się ze śmierci Kirka! Jabłoński: To obca cywilizacja
— Opinia publiczna w USA i w Polsce wstrząśnięta zamordowaniem Charliego Kirka. „To prawdziwy horror”; „Wszyscy go podziwiali”
— Barbarzyństwo w PE! Barley odmówiła minuty ciszy ku pamięci Kirka, europosłowie lewicy nie wstali z miejsc. „Niebywałe chamstwo”
maz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740420-piekne-kadry-ma-nasza-wladza-polityk-lewicy-szydzil-z-kirka
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.