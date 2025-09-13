Jak dowiedział się portal wPolityce.pl Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła udostępnienia sędziom Trybunału Konstytucyjnemu postanowienia o umorzeniu śledztwa dot. ich inwigilacji przez prokuraturę, jak również całości akt sprawy pomimo tego, że sprawa ich dotyczyła.
Inwigilacja sędziów Trybunału Konstytucyjnego
Przypomnijmy, że na początku sierpnia opinia publiczna dowiedziała się o tym, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są inwigilowani! Jako pierwsza poinformowała o tym sędzia Trybunału prof. Krystyna Pawłowicz. Inwigilowany był również prezes TK Bogdan Święczkowski. Inwigilowani przez zależną od władzy prokuratury sędziowie złożyli zażalenie na postanowienie Prokuratury oraz skierowaniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa
Sędziowie podjęli decyzję o złożeniu zażalenia na postanowienie Prokuratury oraz skierowaniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. O bezprawnej inwigilacji sędziowie zamierzają ponadto powiadomić Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego oraz organy międzynarodowe
— informował Trybunał.
Portal wPolityce.pl skierował do Trybunału Konstytucyjnego trzy pytania:
Czy w związku z bezprawną kontrolą billingów telefonicznych Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Sędziego Bogdana Święczkowskiego oraz Sędzi prof. Krystyny Pawłowicz, Prokuratura przekazała Państwu informacje dotyczące zakresu postępowania oraz informacji o jego losie?
Czy przedstawiono Państwu decyzję o umorzeniu postępowania wraz ze stosownym uzasadnieniem?
Czy Prokuratura w sposób właściwy i merytoryczny prowadziła z Państwem korespondencję w przedmiocie tego postępowania?
Oto odpowiedź jaką otrzymaliśmy:
Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła udostępnienia postanowienia o umorzeniu śledztwa sędziom Trybunału Konstytucyjnego, jak również całości akt sprawy pomimo tego, że sprawa ich dotyczyła.
O dokonaniu kontroli bilingów Pana Bogdana Święczkowskiego oraz Pani Krystyny Pawłowicz oraz zobowiązaniu operatorów sieci do przekazania danych teleadresowych ich rozmówców poinformowała natomiast dopiero po upływie 1,5 roku od przeprowadzenia kontroli.
Jest to jawna porażka prokuratury Waldemara Żurka, która próbuje ukryć własną kompromitację wobec Trybunału Konstytucyjnego. Należy podkreślić, że nawet przestępca ma prawo do wglądu w akta, a co dopiero w postanowieniu (w tym przypadku o umorzeniu) jego dotyczącym.
