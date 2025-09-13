Jak wynika z badania poparcia dla partii politycznych, zrealizowanego na zlecenie portalu wPolityce.pl przez pracownię Social Changes, Prawo i Sprawiedliwość cieszy się największym poparciem Polaków.
Gdyby wybory odbyłoby się w najbliższą niedzielę, na partię Jarosława Kaczyńskiego oddałoby głos 35,2 proc. badanych.
Na drugim miejscu - Platforma Obywatelska z poparciem 30,3 proc. respondentów.
Na podium także Konfederacja z poparciem 11,4 proc.
Do Sejmu weszłyby także: Lewica, na którą głos oddałoby 6,3 proc. badanych, oraz Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 5 proc. Na Konfederację Korony Polskiej zagłosowałoby 3,7 proc. badanych, a na Partię Razem 3,3 proc. Na końcu stawki Polska 2050, na którą wskazało 2,7 proc. badanych. 2,1 proc. badanych nie wie, na kogo oddałaby głos.
Badanie zrealizowane za pomocą wywiadów telefonicznych w dniach od 29 sierpnia do 5 września 2025 roku na reprezentacyjnej grupie Polaków (N = 1000).
