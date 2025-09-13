Rzecznik dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości prok. Piotr Kowalik skierował do Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym wniosek o rozpoznanie sprawy zastępcy Prokuratora Generalnego prok. Michała Ostrowskiego – poinformowała rzeczniczka PG prok. Anna Adamiak. „Te ‘zarzuty’, które ośmieliła się Pani opublikować w komunikacie prasowym Prokuratury Krajowej od kilku miesięcy są mi znane. Co Panią skłoniło żeby siać zamęt wśród prokuratorów, publikując tego rodzaju komunikat dzisiaj, w piątkowe popołudnie?!” - zareagował na komunikarz rzeczniczki PG prok. Michał Ostrowski.
Rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak przekazała w komunikacie, że wniosek dotyczy 7 przewinień dyscyplinarnych zarzucanych prok. Ostrowskiemu, który od lutego br. jest zawieszony w pełnieniu funkcji zastępcy Prokuratora Generalnego.
Decyzję o zawieszeniu podjął ówczesny minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar, po tym, jak prok. Ostrowski wszczął śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia zamachu stanu przez m.in. premiera, marszałków: Sejmu i Senatu, czy szefa Rządowego Centrum Legislacji. Zawiadomienie w tej sprawie skierował do prokuratora prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Jak wówczas informowano, prok. Ostrowski zainicjował śledztwo bez uprzedniej rejestracji w systemie ewidencyjnym prokuratury. Obecnie postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
Między innymi wszczęcie tego śledztwo znalazło się we wniosku rzecznika dyscyplinarnego MS prok. Piotra Kowalika.
Wśród pozostałych przewinień, prok. Adamiak wymieniła „uchybienie godności urzędu” poprzez m.in. publiczne kwestionowanie prawidłowości powołania prokuratora Dariusza Korneluka do pełnienia funkcji Prokuratora Krajowego oraz przysługującego mu uprawnia do odwołania prokurator Prokuratury Okręgowej w Białymstoku z delegowania do wykonywania czynności służbowych w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku.
Do uchybienia godności urzędu doszło, wedle rzecznika dyscyplinarnego, także przez kwestionowanie faktu powołań prokuratorów na funkcje kierownicze w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu. Chodzi też o publikowanie na platformie X komentarzy „o treści i formie nie licujących z zajmowaną przez siebie funkcją”, mających na celu „zdeprecjonowanie i ośmieszenie” Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu i jego zastępcę oraz prokuratorów z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu w związku z wykonywanymi pracami służącymi zabezpieczeniu przed skutkami powodzi akt spraw prowadzonych w tych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
Jak wskazano w komunikacie, prok. Ostrowski miał przy tym kwestionować prawidłowość powołania prokuratorów na swoje funkcje.
Prok. Ostrowski pozostaje zawieszony w czynnościach służbowych do 10 stycznia 2026 r., w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Zawieszenie z lutego br. zostało przedłużone w wyniku sierpniowego postanowienia Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym.
Michał Ostrowski, prokurator Prokuratury Krajowej i Zastępca Prokuratora Generalnego, należy do grona najwyżej usytuowanych prokuratorów w hierarchii służbowej. Od osoby pełniącej tak istotną funkcję oczekiwać należy nienagannej postawy zawodowej, stanowiącej wzór dla wszystkich prokuratorów i asesorów prokuratury
— podkreślił prok. Adamiak.
Jednocześnie przypomniała, że skierowanie wniosku do Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym rozpoczyna etap sądowy postępowania dyscyplinarnego.
Prok. Ostrowski: „Zarzuty” są absolutnie bezpodstawne
Na komunikat Adamiak zareagował prok. Michała Ostrowski.
Te „zarzuty”, które ośmieliła się Pani opublikować w komunikacie prasowym Prokuratury Krajowej od kilku miesięcy są mi znane. Co Panią skłoniło żeby siać zamęt wśród prokuratorów, publikując tego rodzaju komunikat dzisiaj, w piątkowe popołudnie?!
— napisał na platformie X prok. Michał Ostrowski.
Przedmiotowe „zarzuty” przedstawił mi nielegalny rzecznik dyscyplinarny ad hoc, niejaki Kowalik, powołany przez Prokuratora Generalnego Adama Bodnara bez uzgodnienia z legalnym Prokuratorem Krajowym Dariuszem Barskim. A więc wbrew ustawie. „Zarzuty” te są absolutnie bezpodstawne i mają na celu wyłącznie zastraszenie, jednak nie mnie, ponieważ we mnie nie wzbudzają żadnej obawy, tylko innych prokuratorów, w szczególności przed wyrażaniem krytyki oraz korzystaniem ze swobody wypowiedzi
— zaznaczył.
Część z tych „zarzutów” rozpoznawała Pani przecież osobiście, jako tzw. „sędzia” tzw. „Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym”, w związku z bezpodstawnym zawieszeniem mnie w czynnościach służbowych. Dopiero na wniosek moich obrońców została Pani wyłączona ze składu „sądu” z uwagi na brak obiektywizmu i osobiste, medialne zaangażowanie w sprawę, którą zamierzała Pani „sądzić”. Jako szczególnie bezczelne uznaję komentowanie tego, co ja - prokurator z trzydziestoletnim stażem - powinienem, a czego powinienem nie robić!
— podkreślił.
Daje Pani tym samym dowód ignorancji wobec prawa i arogancji wobec ludzi. Na marginesie pragnę zauważyć, że niedawno rozesłała Pani informację do wszystkich (w tym do siebie), że żegna się Pani z funkcją Rzecznika Prasowego Prokuratora Generalnego. Szkoda, że Pani tego nie zrobiła. Miłego weekendu życzę
— zakończył swój wpis.
„Tego bezprawia nie da się zakrzyczeć”
Do sprawy odniosło się też Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów „Ad vocem”.
Na tyle na ile zrozumieliśmy ten napisany dziwnym językiem komunikat, to ZPG Michał Ostrowski stanął pod dość specyficznymi zarzutami dyscyplinarnymi, które można sprowadzić do dwóch grup: korzystanie z przysługującej wolności słowa i wyrażania opinii zgodnej z obowiązującym prawem, orzecznictwem SN i TK oraz wszczęcie śledztwa ws. zamachu stanu. Widać po tym, że obecnie nielegalnie kierujący Prokuraturą Krajową czują presję, bo próbują uciszyć tych, którzy mówią prawdę o bezprawnych działaniach od 12 stycznia 2024 r. w Prokuraturze i którzy prowadzili czynności procesowe ws. tych działań wywracających do góry nogami porządek prawny w Polsce
— napisało Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów „Ad vocem”.
Zaręczamy, że tego bezprawia nie da się zakrzyczeć lub uciszyć w ten sposób. To tylko spotęguje opór nasz, działających zgodnie z prawem sędziów, adwokatów, czy radców prawnych i determinację w obronie Zastępcy Prokuratora Generalnego Michała Ostrowskiego
— zadeklarowało Stowarzyszenie.
Nie chce się nam już przypominać o tym, co na temat Prokuratora Krajowego, instytucji powrotu prokuratora ze stanu spoczynku stwierdziły SN, TK i NSA, bo to w przypadku niektórych adresatów naszych wystąpień rzucanie grochem o ścianę. Widocznie naczelna zasada demokracji wal(r)czącej brzmi „nie myśl, miej nieprzeczytane, a będzie ci dane”. Pana nielegalnie powołanego Rzecznika Dyscyplinarnego MS też nie interesuje stanowisko Prezydenta RP odnoszące się do tego, kto jest Prokuratorem Krajowym!
— napisało „Ad vocem”.
Jedna uwaga - takie działania to do czasu, którego niektórym bezlitośnie ubywa. Warto wzbudzić w sobie refleksję, co będzie ze mną jutro, za miesiąc, pół roku, dwa lata
— podkreśliło Stowarzyszenie.
„Ostrowski stanął w obronie prawa”
Zachowanie podległej Waldemarowi Żurkowi prokuratury oburzyło też polityków PiS.
Prokurator Michał Ostrowski stanął w obronie prawa – i dlatego dziś jest ścigany przez ludzi Tuska. To polityczna zemsta uzurpatora Korneluka i desperacka obrona przed nieuniknionym: wasz czas się kończy – za niszczenie państwa i ludzi, którzy mu służą traficie przed sąd i na wiele lat za kraty!
— skomentował całą sprawę na X Marcin Romanowski, poseł PiS.
Jeden z najlepszych prokuratorów, twórca zespołu do walki z przestępczością vatowską. Obecne postępowanie przeciwko niemu jest całkowicie nielegalne – tak samo jak działania prokuratury, które je firmują. To wszystko skończy się odszkodowaniami i skazaniami tych, którzy dziś próbują ścigać dobrych prokuratorów tylko dlatego, że się ich boją
— stwierdził Jacek Ozdoba, poseł PiS.
