Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz nie wykluczył spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na marginesie debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Jak dodał planowana jest też wizyta Nawrockiego na Ukrainie.

Szef prezydenckiego BPM był pytany w Polsat News o potencjalne spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z ukraińskim liderem Wołodymyrem Zełenskim. Przydacz przypomniał, że prezydent Nawrocki między 21 a 24 września będzie przebywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie m.in. weźmie udział w debacie generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Jeśli tam będzie prezydent Zełenski, myślę, że do takiego kontaktu bezpośredniego dojdzie

— dodał.

Poinformował też, że jest przygotowywana wizyta Nawrockiego w Ukrainie.

Będzie wizyta na pewno na Ukrainie

— powiedział. Dodał, że ze względów bezpieczeństwa nie będzie wskazywał konkretnej daty.

Prezydencki minister był także dopytywany o to, czego będzie dotyczyć zaplanowana na przyszły tydzień wizyta Nawrockiego w Niemczech.

To będzie dobra wizyta, taka duża, oczywiście o stosunkach sąsiedzkich, o kwestiach bezpieczeństwa, ale także i o tych sprawach dwustronnych, które są na agendzie polsko-niemieckiej, w tym także o kwestiach zadośćuczynienia czy odszkodowania za drugą wojnę światową

— powiedział. Przydacz stwierdził również, że „to jest dobry moment, żeby mówić o wyrównaniu krzywd za drugą wojnę światową”.

Rząd Tuska powalczy o większą liczbę żołnierzy USA w Polsce?

Przydacz był także pytany o kwestię zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce. Według niego wiele będzie zależeć od tego, jakie warunki dla amerykańskiej armii obecnej w Polsce stworzy rząd Donalda Tuska.

Do dzieła panowie ministrowie, twórzcie warunki takie, żeby Amerykanie chcieli w większej liczbie do nas ruszyć

— powiedział Przydacz.

W zeszłym tygodniu podczas otwartej części spotkania prezydenta Polski Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w Białym Domu, prezydent USA - zapytany czy amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce, odpowiedział: „Myślę, że tak. (…) Jeśli już, to możemy umieścić tam więcej żołnierzy, jeśli (Polacy tego) chcą”.

