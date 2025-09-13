Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz nie wykluczył spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na marginesie debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Jak dodał planowana jest też wizyta Nawrockiego na Ukrainie.
Szef prezydenckiego BPM był pytany w Polsat News o potencjalne spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z ukraińskim liderem Wołodymyrem Zełenskim. Przydacz przypomniał, że prezydent Nawrocki między 21 a 24 września będzie przebywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie m.in. weźmie udział w debacie generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Jeśli tam będzie prezydent Zełenski, myślę, że do takiego kontaktu bezpośredniego dojdzie
— dodał.
Poinformował też, że jest przygotowywana wizyta Nawrockiego w Ukrainie.
Będzie wizyta na pewno na Ukrainie
— powiedział. Dodał, że ze względów bezpieczeństwa nie będzie wskazywał konkretnej daty.
Prezydencki minister był także dopytywany o to, czego będzie dotyczyć zaplanowana na przyszły tydzień wizyta Nawrockiego w Niemczech.
To będzie dobra wizyta, taka duża, oczywiście o stosunkach sąsiedzkich, o kwestiach bezpieczeństwa, ale także i o tych sprawach dwustronnych, które są na agendzie polsko-niemieckiej, w tym także o kwestiach zadośćuczynienia czy odszkodowania za drugą wojnę światową
— powiedział. Przydacz stwierdził również, że „to jest dobry moment, żeby mówić o wyrównaniu krzywd za drugą wojnę światową”.
Rząd Tuska powalczy o większą liczbę żołnierzy USA w Polsce?
Przydacz był także pytany o kwestię zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce. Według niego wiele będzie zależeć od tego, jakie warunki dla amerykańskiej armii obecnej w Polsce stworzy rząd Donalda Tuska.
Do dzieła panowie ministrowie, twórzcie warunki takie, żeby Amerykanie chcieli w większej liczbie do nas ruszyć
— powiedział Przydacz.
W zeszłym tygodniu podczas otwartej części spotkania prezydenta Polski Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w Białym Domu, prezydent USA - zapytany czy amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce, odpowiedział: „Myślę, że tak. (…) Jeśli już, to możemy umieścić tam więcej żołnierzy, jeśli (Polacy tego) chcą”.
CZYTAJ TAKŻE: Sikorski nie weźmie udziału w spotkaniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Bosacki: Prawdopodobnie będzie to prof. Szczerski
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740393-bedzie-spotkanie-nawrocki-zelenski-na-marginesie-zo-onz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.