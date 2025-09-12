Sejm wybrał adwokat Joannę Napierałę na nową przewodniczącą Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. Zastąpi na stanowisku Karolinę Bućko.
Za powołaniem Napierały na funkcję przewodniczącej było 233 posłów, 199 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Członkiem komisji Joanna Napierała jest od czerwca 2024 r. W ostatnim czasie była jej wiceprzewodniczącą, odpowiadała za nadzór nad Departamentem Postępowań Indywidualnych.
W 2014 r. Joanna Napierała ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2016-2018 r. odbywała aplikację przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu, w 2019 r. zdała egzamin adwokacki. Do zeszłego roku była aktywnym adwokatem, m.in. w ramach własnej kancelarii. Poza pracą w państwowej komisji ds. pedofilii, związana jest z Fundacją Czas Kobiet.
Joanna Napierała stanowisko szefowej komisji przejmie po Karolinie Bućko, która we wrześniu br. zrezygnowała; funkcję przewodniczącej pełniła od grudnia 2023 r.
Karolina Bućko nie poinformowała oficjalnie o przyczynach swojej rezygnacji. W lipcu na wspólnym posiedzeniu sejmowych Komisji do spraw Dzieci i Młodzieży oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka posłowie domagali się wyjaśnień w sprawie nagrody, którą przyznała sobie za zgodą pięciu członków komisji ds. pedofilii. Członkowie w odczytanym wówczas oświadczeniu ocenili, że działanie Bućko było bezprawne.
Kilka dni później Bućko, odnosząc się w rozmowie z PAP do kwestii nagród, podkreśliła, że „nie doszło ani do naruszenia żadnego przepisu, ani do zaburzenia gospodarki finansowej urzędu, co potwierdza raport NIK”.
Państwowa komisja ds. pedofilii została powołana przez Sejm 24 lipca 2020 r. Przyjmuje zgłoszenia od listopada 2020 r. Do jej zadań należy m.in. badanie spraw, które uległy przedawnieniu, i wpisywanie pedofilów do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Według informacji udostępnionych przez Sejm przy okazji głosowania nad wyborem nowej przewodniczącej od początku swojej działalności Komisja podjęła działania w 2060 sprawach indywidualnych. Zdecydowana większość z nich pochodzi ze zgłoszeń, pozostałe zostały podjęte z urzędu - zwykle na skutek informacji ujawnionych w mediach.
CZYTAJ TAKŻE: Bućko odchodzi z funkcji przewodniczącej Państwowej Komisji ds. pedofilii. Sejm wkrótce wybierze następcę
olnk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740391-napierala-na-czele-panstwowej-komisji-ds-pedofilii
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.