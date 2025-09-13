Były prezydent Andrzej Duda opublikował wpis, załączając do niego zdjęcie razem z byłą premier Beatą Szydło. Czyżby szykowała się ciekawa rozmowa do obejrzenia?
Rozmowa z Panią Premier Beatą Szydło: wiele serdeczności, ZERO wątpliwości.😉
— napisał były prezydent w serwisie X, załączając także wspólne zdjęcie z europoseł PiS.
Potwierdzam, ZERO wątpliwości
— dodała Beata Szydło.
Były prezydent autorem w Kanale Zero
Można więc przypuszczać, że rozmowa byłego prezydenta i byłej premier, która szefowała kampanii wyborczej Andrzeja Dudy w 2015 roku, zostanie wyemitowana w Kanale Zero. Przypomnijmy, była głowa państwa została właśnie autorem w „stacji” Krzysztofa Stanowskiego.
Prezydent Andrzej Duda nagra 16 odcinków na 16 gorących tematów. Kilkudziesięciu rozmówców, migawek, sytuacji. Wspomnienia i spojrzenie na bieżące kwestie
— zajawiał tę współpracę Stanowski.
olnk
