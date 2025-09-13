Beata Szydło będzie gościem Andrzeja Dudy? Zapowiada się ciekawa rozmowa! "Wiele serdeczności, ZERO wątpliwości"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Beata Szydło i Andrzej Duda / autor: X/Andrzej Duda/Beata Szydło
Beata Szydło i Andrzej Duda / autor: X/Andrzej Duda/Beata Szydło

Były prezydent Andrzej Duda opublikował wpis, załączając do niego zdjęcie razem z byłą premier Beatą Szydło. Czyżby szykowała się ciekawa rozmowa do obejrzenia?

Rozmowa z Panią Premier ⁦Beatą Szydło⁩: wiele serdeczności, ZERO wątpliwości.😉

— napisał były prezydent w serwisie X, załączając także wspólne zdjęcie z europoseł PiS.

Potwierdzam, ZERO wątpliwości

— dodała Beata Szydło.

Były prezydent autorem w Kanale Zero

Można więc przypuszczać, że rozmowa byłego prezydenta i byłej premier, która szefowała kampanii wyborczej Andrzeja Dudy w 2015 roku, zostanie wyemitowana w Kanale Zero. Przypomnijmy, była głowa państwa została właśnie autorem w „stacji” Krzysztofa Stanowskiego.

Prezydent Andrzej Duda nagra 16 odcinków na 16 gorących tematów. Kilkudziesięciu rozmówców, migawek, sytuacji. Wspomnienia i spojrzenie na bieżące kwestie

— zajawiał tę współpracę Stanowski.

CZYTAJ TAKŻE: Były prezydent autorem w Kanale Zero. Krzysztof Stanowski: Andrzej Duda nagra 16 odcinków na 16 gorących tematów

olnk/X/wPolityce.pl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych