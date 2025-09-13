„Mamy nowo wybranego prezydenta. Być może Rosjanie uznali, że jeszcze nie jest wystarczająco doświadczony, żeby w takiej sytuacji kryzysowej się nie pogubić, ale mamy też skrajnie wrogo wobec prezydenta nastawionych ludzi koalicji rządzącej, więc oni przetestowali, jak to wyjdzie. Na szczęście nasz prezydent zachował się świetnie, w zasadzie przejął inicjatywę już od pierwszych godzin, był na miejscu jako zwierzchnik sił zbrojnych”- mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Mariusz Kamiński, były szef CBA, były minister spraw wewnętrznych i administracji, obecnie europoseł PiS.
