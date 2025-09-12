Andrzej Duda zadebiutował w Kanale Zero jako autor. W swoim pierwszym commentary były prezydent RP komentuje wydarzenia z ostatnich dni, w tym sprawę rosyjskich dronów. ” Wielu Polaków zadaje to pytanie, także mnie zadaje to pytanie w różnych miejscach, gdzie jestem, choćby w sklepach w Krakowie. Panie prezydencie, czy my jesteśmy bezpieczni? Czy grozi nam wojna? Tak naprawdę czy my jesteśmy w stanie się obronić?” - mówiła w komentarzu wideo była głowa państwa.
Poradziliśmy sobie
Były prezydent uważa, że „poradziliśmy sobie z ostatnim atakiem dronów na Polskę”.
Tak, uważam, że reakcja polskich sił zbrojnych, reakcja polskiego dowództwa, reakcja polskich polityków jest reakcją adekwatną. Bardzo dobrze, że nakazano rozpocząć atak powietrzny przeciwko tym dronom i część przynajmniej z nich została zestrzelona przez nasze siły zbrojne. Reakcja była potrzebna, by nasi potencjalni przeciwnicy widzieli, że reagujemy, że nie jesteśmy obojętni i że nie jesteśmy bezbronni. Więc znakomicie się stało, że reakcja zdecydowana została zrealizowana. Znakomicie się stało również, że podjęta została od razu zdecydowana reakcja polityczna. Po pierwsze, trzeba tą sytuację przekuć na umocnienie bezpieczeństwa Polski. Po drugie, trzeba Polskę dodatkowo zabezpieczyć. Dlatego trudno mi inaczej niż pozytywnie ocenić decyzję podjętą przez polskie władze o to, aby zwrócić się do Sojuszu Północnoatlantyckiego o uruchomienie artykułu 4
— mówił.
Doskonałym, uważam, pomysłem było także to, aby zwrócić się do Rady Bezpieczeństwa ONZ o zwołanie specjalnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w tej niezwykle ważnej sprawie. (…) dzisiaj już trzeba podejmować konkretne działania polityczne. Dobrze, że te działania są podejmowane. Dobrze, że analizujemy wypowiedzi aktorów sceny politycznej tej międzynarodowej, poczynając od tego najważniejszego, co tu wiele mówić, jak jakim jest prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, że kiedy obserwujemy także działania ludzi z jego administracji, ale także i innych naszych partnerów w Sojuszu Północnoatlantyckim, w Unii Europejskiej i generalnie na arenie międzynarodowej. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. Najważniejsze jest bezpieczeństwo nas, obywateli Rzeczypospolitej, naszych domów, naszych rodzin
— podkreślił.
Modernizacja polskiej armii
Andrzej Duda wskazał, że chodzi o podejmowanie działań, które umacniają to bezpieczeństwo, reagowanie na takie sytuacje i przygotowywanie się na przyszłe kryzysy. Dlatego - jak mówił - trzeba kontynuować proces modernizacji polskiej armii, rozpoczęty tak naprawdę wraz z jego prezydenturą w 2015 roku, a rozpędzony wraz z rozpoczęciem rządów przez Zjednoczoną Prawicę jesienią 2015 roku. Wskazał, że następowała tutaj „epokowa zmiana”, przywołując decyzje dot. NATO i wojsk sojuszniczych na wschodniej flance. Dodał, że teraz przed nami stoi wymóg realizacji już podpisanych kontraktów zbrojeniowych, a także zapewnienia dodatkowej obrony przeciwdronowej naszego kraju.
Dla mnie bardzo istotne było to, co powiedział szef sztabu generalnego, pan gen. Kukuła. Uczyniliśmy wszystko, żeby w jak największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo. Uczyniliśmy to, nie licząc się z żadnymi kosztami, bo życie obywatela Rzeczypospolitej jest bezcenne. Tak, całkowicie się z panem generałem zgadzam. Natomiast trzeba się zastanowić, jakie podjąć dodatkowe działania. W jaki sposób powinniśmy się na przyszłość przygotować na tego typu ataki i wydarzenia. Potrzebne nam są systemy ochrony przeciwdronowej. Uważam, że warto skorzystać z doświadczeń, które dzisiaj mają nasi sąsiedzi z Ukrainy, którzy wojnę z rosyjskimi dronami toczą już od lat.
Były prezydent przypomniał też o tym, że agresja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się de facto w 2014 roku, a wówczas „świat i Europa - dzisiaj śmiało można ocenić - zachowały się stanowczo nieadekwatnie”.
Ta reakcja była zdecydowanie za mało stanowcza. Format normandzki którego działania wobec Rosji tak naprawdę nic nie dały. Porozumienia mińskie, których Rosja kompletnie nie zrealizowała, Putin kompletnie je zlekceważył, to wszystko pozwoliło mu zbierać dodatkowe siły i w efekcie zaatakować pełnoskalowo Ukrainę w 2022 roku. Ale my przez cały ten czas od roku 2015 do roku 2022 już rozpoczęliśmy ten dynamiczny proces modernizacji polskiej armii. Rozpoczęliśmy systematyczne podnoszenie wydatków na naszą obronność. Stworzyliśmy nowy rodzaj sił zbrojnych w Polsce, jakim są Wojska Obrony Terytorialnej. Rozpoczęliśmy najpotężniejsze w naszej historii zakupy najnowocześniejszego uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych. Przypomnę, przecież to przed 2022 rokiem rozpoczęliśmy zakup systemu Patriot i budowę trzypoziomowej obrony powietrznej i przeciwrakietowej polskiego nieba. To przed 2022 rokiem zawarliśmy kontrat na zakup myśliwców F35 ze Stanów Zjednoczonych. (…). Potem zostały zawarte kontrakty na zakup systemów artylerii rakietowej HIMARS. Zostały zawarte kontrakty na zakup amerykańskich czołgów w najnowszej technologii i najnowszego typu czołgów Abrams i dziesiątki innych
— wymieniał.
Czy jesteśmy bezpieczni?
Były prezydent opowiedział o pytaniach, które są do niego kierowane przez obywateli.
Dzisiaj kiedy już nie jestem urzędującym prezydentem RP, w związku z tym mam więcej możliwości po prostu normalnego funkcjonowania, to jest szczególnie dużo takich właśnie reakcji z jednym tylko pytaniem. Panie prezydencie, czy będzie wojna? Panie prezydencie, czy jest bezpiecznie? Ja wtedy odpowiadam, proszę państwa, oczywiście to bardzo trudna sytuacja, co tu wiele mówić. Drony, atak, uderzenie w budynek mieszkalny jednego z dronów. Kilkanaście dronów w naszej przestrzeni powietrznej. Część z nich została zniszczona. Szczątki ich poszukiwane są cały czas przez nasze służby. Bez wątpienia drony są rosyjskie. Ale pytanie jest następujące. Czy Polska zareagowała? Różne są dyskusje
— mówił.
Wypowiadają się eksperci, wypowiadają się politycy, wypowiadają się emerytowani wojskowi, generałowie, którzy pełnili najrozmaitsze, najwyższe nawet funkcje w wojsku polskim. Także zestawiając to z doświadczeniami historii ostatnich lat, kiedy mieliśmy już pierwszą sytuację, kiedy rakiety wchodziły w naszą przestrzeń powietrzną, kiedy niestety spadła rakieta w Przewodowie, kiedy mieliśmy to pierwsze tragiczne doświadczenie, wtedy bardzo dla nas wstrząsające, wtedy wywołujące ogromny niepokój, którego kulisy bardzo szczegółowo opisuję w swojej książce „To ja”. To także wnioski z tamtego czasu i z tamtych rozmów, z tamtych procedur, które wtedy zrealizowaliśmy dzisiaj pomagają rządzącym podejmować decyzje także i bazując na doświadczeniach tamtych wydarzeń, bardzo ważnych doświadczeniach kluczowych
— kontynuował.
Co powinniśmy dziś zrobić?
To także dzięki działaniom ćwiczebnym, które przeprowadziliśmy w międzyczasie od 2022 roku, ćwicząc razem z całą administracją publiczną sytuacje kryzysowe, dzisiaj polskim władzom jest łatwiej reagować, łatwiej podejmować decyzje. Pytanie, co powinniśmy dziś zrobić jako Polska. Po pierwsze, tak jak powiedziałem przed momentem, cały czas realizować program modernizacji polskiej armii, wyciągać wnioski z tego, co się dzieje. W związku z tym wzmacniać ochronę przeciw dronową, bo jasno pokazują to doświadczenia wojny na Ukrainie, jak również ostatnie doświadczenie polskie ataku dronowego ze strony ze strony Federacji Rosyjskiej
— wskazał Andrzej Duda.
Ale po drugie, powinniśmy także i prowadzić zabiegi polityczne na arenie międzynarodowej, aby umocnić polskie bezpieczeństwo, aby oddziałów NATO, przede wszystkim oddziałów armii amerykańskiej było w Polsce więcej, aby zrealizować to, o czym mówimy od lat, a co było moją ideą prezydencką w czasach pierwszej kadencji prezydenta Donalda Trumpa, aby w Polsce powstał rzeczywiście Fort Trump, czyli wielka baza amerykańska, która - chciałbym, żeby była co najmniej porównywalna z bazą Ramstein. Słynnym Ramstein w Niemczech, potężną bazą amerykańską, gdzie Amerykanie są na stałe, gdzie jest infrastruktura armii Stanów Zjednoczonych, gdzie baza ma dla Stanów Zjednoczonych kluczowe strategiczne znaczenie. O to dzisiaj powinniśmy się starać jako Polska. O to powinniśmy zabiegać dzisiaj jako polskie władze. O to powinniśmy się starać jako największe państwo tutaj na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego
— wyjaśnił.
Ale powinniśmy również pracować z naszymi europejskimi partnerami, szukać możliwości umocnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. To jest dzisiaj najważniejsze zadanie polskich władz. Trzeba odbić się od tej bardzo trudnej sytuacji, szukając tych najbardziej pozytywnych, możliwych efektów dla Polski, jakie z tej sytuacji mogą wyniknąć, jakie z tej sytuacji potencjalnie możemy wyprowadzić
— dodał.
CAŁY KOMENTARZ WIDEO ANDRZEJA DUDY:
