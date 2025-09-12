Posłowie Konfederacji poparli poprawki posłów Koalicji Obywatelskiej, które zmierzały do… odebrania świadczenia 800+ Polakom, którzy stracili pracę. To jednak nie koniec skandali. Podczas głosowań Sławomir Mentzen sprzeciwił się ponadto wprowadzeniu zakazu propagowania banderyzmu w Polsce.
800 plus dla cudzoziemców
Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy, uzależniającą wypłatę świadczenia 800 plus cudzoziemcom m.in. od aktywności zawodowej rodzica. To pokłosie wcześniejszego weta prezydenta Karola Nawrockiego. Rząd Tuska postanowił więc wyjść z własnym projektem, zamiast procedować ten zgłoszony przez głowę państwa.
Za ustawą głosowało 227 posłów, 194 było przeciw, a siedmiu wstrzymało się od głosu.
Wcześniej posłowie odrzucili poprawki i wnioski mniejszości zgłoszone przez opozycję. Poparcia nie uzyskały propozycje klubu PiS, w tym dotycząca wprowadzenia kary za propagowanie banderyzmu.
Posłowie odrzucili również wnioski mniejszości zgłoszone przez Klaudię Jachirę (KO), która chciała m.in. powiązania świadczenia 800 plus z aktywnością zawodową nie tylko cudzoziemców mieszkających w Polsce, ale również… polskich obywateli.
Skandaliczne głosowanie Konfederacji
Najwięcej emocji wzbudziło to, w jaki sposób zagłosowali posłowie Konfederacji, na co uwagę zwrócili posłowie PiS.
Maski opadają! Okrągłe słówka, a jak przychodzi do konkretów okazuje się, że posłowie Konfederacji popierają poprawki posłów Platformy Obywatelskiej zmierzające do odebrania świadczenia 800+ POLAKOM, którzy stracili pracę! Poniżej wykaz imienny jak głosowali. Symboliczne, że lider Konfederacji Mentzen nie poparł poprawki zakazującej propagowania antypolskiej ideologii banderyzmu w Polsce. Ręka w rękę z PO i PSL-em! Banderyzm jest O.K. Panie Mentzen?
— pytał rzecznik PiS Rafał Bochenek.
Ośmiu posłów Konfederacji z kolei głosowało ZA poprawką Klaudii Jachiry, która zamiast odbierać 800+ niepracującym Ukraińcom, miała odebrać je Polakom. Konfederacja-Jachira jedno zło?
— dopytywał Radosław Fogiel.
Za odebraniem 800+. Przeciw zakazowi banderyzmu. Że tak głosowała Klaudia JAchira – zero zdziwienia. Że Sławomir Mentzen – jednak trochę zaskoczenie (chociaż w sumie coraz mniejsze)
— przyznał Paweł Jabłoński.
Szok i niedowierzanie! Cześć Konfederacji z Mentzenem poparła poprawkę Klaudii Jachiry, by odebrać 800+ rodzinom, które utraciły pracę. Sojusz przeciw polskim rodzinom!
— wskazał Dariusz Stefaniuk.
Przeciw naszej poprawce dotyczącej ścigania banderyzmu??? Panie przewodniczący Sławomir Mentzen, ciekaw jestem wyjaśnienia
— podkreślił Paweł Szrot.
Głos zabrał także znany internauta Jan Molski.
Ktoś mi może racjonalnie wytłumaczyć, czemu Mentzen głosował z PSLem przeciwko zrównaniu banderyzmu z nazizmem, faszyzmem i komunizmem?
— zapytał.
