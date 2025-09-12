Sejm w uchwale sprzeciwił się naruszeniu przestrzeni powietrznej RP przez Rosję. Skandaliczne głosowanie posłów Brauna

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Wojska Obrony Terytorialnej w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Wohyń / autor: PAP/Wojtek Jargiło
Wojska Obrony Terytorialnej w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Wohyń / autor: PAP/Wojtek Jargiło

Sejm podjął uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez Federację Rosyjską przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych w dniach 9 i 10 września 2025 r. Trzech posłów Konfederacji Korony Polskiej nie zagłosowało za podjęciem uchwały.

Za uchwałą głosowało 431 posłów, 1 był przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Przeciwko uchwale potępiającej rosyjską agresją na terytorium Polski zagłosował poseł Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik, natomiast inni posłowie tego ugrupowania: Roman Fritz i Sławomir Zawiślak wstrzymali się od głosu.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY GŁOSOWANIA

Uchwała Sejmu

Projekt uchwały wniosło Prezydium Sejmu. Jej treść ma związek z wydarzeniami, które miały miejsce w nocy z 9 na 10 września. Wówczas Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec naruszenia suwerenności i integralności terytorialnej naszego kraju i zdecydowanie potępia prowokacyjne i niezgodne z prawem międzynarodowym działania Federacji Rosyjskiej

— napisano w uchwale.

Zaznaczono w niej również, że Sejm wyraża głębokie uznanie i podziękowania dla Wojska Polskiego oraz składa podziękowania państwom sojuszniczym NATO za wsparcie i solidarność.

Rzeczpospolita Polska zobowiązuje się do dalszego wzmacniania obronności państwa oraz współpracy międzynarodowej na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w regionie. Będziemy stanowczo reagować na wszelkie podobne incydenty, nie pozostawiając miejsca na jakiekolwiek próby podważania naszego bezpieczeństwa

— dodano.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z satysfakcją przyjmuje zjednoczenie wszystkich sił politycznych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wzywa do kontynuowania stanowczych i wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa narodowego i wzmacniania zdolności do obrony przed wszelkimi zagrożeniami, w szczególności płynącymi ze strony Federacji Rosyjskiej

— czytamy.

CZYTAJ TAKŻE:

Znaleziono siedemnastego drona, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Był pod Biłgorajem w woj. lubelskim

Znaleziono szczątki kolejnych dronów! Trzy spadły w woj. świętokrzyskim, kolejny bardzo blisko Lublina. „Obiekt z oznaczeniami pisanymi cyrylicą”

Ujawniono drona w Nowym Mieście nad Pilicą w województwie mazowieckim. Stało się to na terenach jednostki WOT

as/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych