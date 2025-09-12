Sejm podjął uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez Federację Rosyjską przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych w dniach 9 i 10 września 2025 r. Trzech posłów Konfederacji Korony Polskiej nie zagłosowało za podjęciem uchwały.
Za uchwałą głosowało 431 posłów, 1 był przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Przeciwko uchwale potępiającej rosyjską agresją na terytorium Polski zagłosował poseł Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik, natomiast inni posłowie tego ugrupowania: Roman Fritz i Sławomir Zawiślak wstrzymali się od głosu.
Uchwała Sejmu
Projekt uchwały wniosło Prezydium Sejmu. Jej treść ma związek z wydarzeniami, które miały miejsce w nocy z 9 na 10 września. Wówczas Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec naruszenia suwerenności i integralności terytorialnej naszego kraju i zdecydowanie potępia prowokacyjne i niezgodne z prawem międzynarodowym działania Federacji Rosyjskiej
— napisano w uchwale.
Zaznaczono w niej również, że Sejm wyraża głębokie uznanie i podziękowania dla Wojska Polskiego oraz składa podziękowania państwom sojuszniczym NATO za wsparcie i solidarność.
Rzeczpospolita Polska zobowiązuje się do dalszego wzmacniania obronności państwa oraz współpracy międzynarodowej na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w regionie. Będziemy stanowczo reagować na wszelkie podobne incydenty, nie pozostawiając miejsca na jakiekolwiek próby podważania naszego bezpieczeństwa
— dodano.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z satysfakcją przyjmuje zjednoczenie wszystkich sił politycznych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wzywa do kontynuowania stanowczych i wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa narodowego i wzmacniania zdolności do obrony przed wszelkimi zagrożeniami, w szczególności płynącymi ze strony Federacji Rosyjskiej
— czytamy.
