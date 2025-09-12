Sejm - na wniosek posła PiS Pawła Jabłońskiego - uczcił minutą ciszy pamięć Charliego Kirka - amerykańskiego działacza ruchu America First, zastrzelonego podczas wystąpienia na uniwersytecie w Utah.
Paweł Jabłoński podkreślił, że Kirk był działaczem młodego pokolenia cenionym nie tylko w USA, ale także na całym świecie. Jak dodał, Kirk wierzył głęboko w dialog i rozmowę, że możliwe jest debatowanie z tymi, z którymi się czasem nie zgadzamy.
Niestety znalazł się człowiek, który tego nie mógł znieść, który brutalnie go zaatakował i zastrzelił
— mówił poseł PiS.
Wyraźmy nasz sprzeciw wobec politycznej nienawiści
— podkreślił Jabłoński.
Zabójstwo Kirka
Prezydent USA Donald Trump ogłosił podczas wywiadu z Fox News, że służby schwytały zabójcę Charliego Kirka. Powołując się na źródła zbliżone do śledztwa, agencje podały, że sprawcą jest 22-letni Tyler Robinson z Utah.
31-letni Charlie Kirk był jednym z najbardziej prominentnych działaczy ruchu America First i komentatorem politycznym, a także założycielem organizacji Turning Point USA (TPUSA). Był znany z prowadzenia często burzliwych debat ze studentami. TPUSA prowadziła też własne kanały medialne.
W wyborach 2024 roku sam Kirk i jego ruch odegrał kluczową rolę w mobilizacji młodych wyborców, prowadząc szeroko zakrojoną inicjatywę zachęcania wyborców do pójścia do urn i oddania głosu na Trumpa.
