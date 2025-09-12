Sejm powołał Mariusza Haładyja - dotychczasowego szefa Prokuratorii Generalnej - na nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Za jego kandydaturą głosowało 421 posłów, przeciw było 4, a 6 posłów wstrzymało się od głosu.
Wcześniej, jeszcze przed głosowaniem, prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił z mównicy sejmowej:
Po rozmowie z panem posłem, wieloletnim pracownikiem NIK, zasłużonym działaczem politycznym, panem Tadeuszem Dziubą, zostałem upoważniony do wycofania jego kandydatury” - ogłosił z mównicy sejmowej prezes PiS Jarosław Kaczyński.
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY GŁOSOWANIA W SEJMIE:
Banaś odchodzi
30 sierpnia upłynęła sześcioletnia kadencja prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Na jego następcę zgłoszone zostały dwie kandydatury. Grupa posłów reprezentujących klub PiS zaproponowała Tadeusza Dziubę, b. posła PiS i b. wiceprezesa NIK. Kandydaturę Mariusza Haładyja, prezesa Prokuratorii Generalnej zgłosił marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który zapewnił, że konsultował się w tej sprawie z przedstawicielami rządu.
W poniedziałek kandydaci na prezesa NIK: Tomasz Dziuba i Mariusz Haładyj zostali publicznie przesłuchani przez parlamentarzystów, ekspertów i przedstawicieli organizacji społecznych. Haładyj podkreślił, że NIK powinna być strażnikiem finansów publicznych i audytorem państwa pod kątem systemowym.
Co o NIK mówił Haładyj?
Wskazał też, że kontrole NIK koncentrują się obecnie raczej na stwierdzaniu nieprawidłowości o charakterze bardzo formalnym. Tymczasem - jego zdaniem - należy badać celowość, efektywność, wydajność czy oszczędność.
Miarą skuteczności Najwyższej Izby Kontroli powinna być skuteczność w wykrywaniu poważnych nadużyć, a z drugiej strony taka zmiana funkcjonowania instytucji publicznych, żeby obywatel odczuwał te zmiany w codziennym życiu
— powiedział Haładyj. Postulował też wykorzystanie sztucznej inteligencji do zbudowania sytemu wczesnego ostrzegania.
CZYTAJ TAKŻE:
— Sejmowa komisja za powołaniem Mariusza Haładyja na prezesa NIK. „Najwyższa Izba Kontroli powinna być strażnikiem finansów publicznych”
— Kandydat PiS punktuje Banasia i chce zmian. Dziuba: W minionej kadencji NIK była wykorzystywana do tego, by dezinformować polskie społeczeństwo
— Szef Prokuratorii Generalnej będzie wspólnym kandydatem koalicji 13 grudnia na prezesa NIK. Formalnie zaproponuje go Hołownia
olnk/wPolityce.pl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740371-haladyj-wybrany-prezesem-nik-kandydatura-dziuby-wycofana
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.