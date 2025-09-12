Pierwsza Dama skierowała przesłanie na V Szczyt Pierwszych Dam i Dżentelmenów w Kijowie. „To nieskrywany zaszczyt być dziś tu z Państwem, po raz pierwszy w roli Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję za zaproszenie do tego ważnego formatu – gdy małżonki i małżonkowie głów państw wyrażają solidarność z walczącą Ukrainą” – podkreśliła Marta Nawrocka.
Marta Nawrocka, zwracając się do obywateli Ukrainy, na początku nagrania przekazała pozdrowienia z Warszawy.
Serdecznie pozdrawiam Państwa z Warszawy, z polskiej stolicy. Miejsca, które jak wiele polskich miast i miasteczek od ponad trzech lat jest schronieniem dla Ukraińców uciekających przed wojną. Azylem. Gdy trzeba było – my Polacy, stanęliśmy na wysokości zadania, zachowaliśmy się jak trzeba – otworzyliśmy swoje domy i swoje serca. Także polskie szkoły stały się miejscem ważnym dla ukraińskich dzieci. To tu zawierają nowe przyjaźnie, mogą czuć się bezpiecznie, mogą zapomnieć o piekle wojny, zgotowanej przez Putina. Zapewniam, że otaczamy je troską
— wskazała Pierwsza Dama.
Kluczowe znaczenie wychowania i edukacji
Podkreśliła, że „ta okrutna, niczym niesprowokowana rosyjska agresja i inne konflikty zbrojne na świecie przypominają, że wychowanie i edukacja – w tym edukacja dla pokoju – mają kluczowe znaczenie”.
Sama jestem mamą trójki wspaniałych dzieci. Dobrze wiem, że wartości i wizja świata przekazywane w domu rodzinnym oraz szkole najmocniej wpływają na rozwój młodego człowieka. A ostatecznie – na kształt całych państw i społeczeństw. Tylko nazywając wprost ofiary – ofiarami, a oprawców – oprawcami – możemy nauczyć nasze dzieci wrażliwości na nieuczciwość, krzywdę i przemoc
— zastrzegła Marta Nawrocka.
Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się nadal pogłębiać i przyniesie jeszcze wiele dobrego. My, Polacy głęboko wierzymy w to, że Ukraina już niedługo znów będzie wolna i nastanie wyczekiwany pokój
— dodała Pierwsza Dama.
tt/prezydent.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740333-specjalne-przeslanie-pierwszej-damy-na-szczyt-w-kijowie
