„Uprzejmie informuję, że postanowieniem z dnia 9 września 2025 r. Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej uwzględnił mój wniosek o wyznaczenie sądu dyscyplinarnego do rozpoznania sprawy dyscyplinarnej przeciwko sędziemu Andrzejowi K.” - napisał w komunikacie opublikowanym na platformie X sędzia Przemysław Radzik, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego sędziów Sądów Powszechnych.
Sędzia Radzik zarzuca sędziemu Andrzejowi K. m.in., że pełni funkcję tzw. Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości, chociaż przeszedł już w stan spoczynku.
Obwiniony sędzia Andrzej K., w prowadzonych przeciwko niemu 3 postępowaniach dyscyplinarnych, stoi pod zarzutami popełnienia przewinień dyscyplinarnych o znamionach przestępstw ściganych z urzędu, polegających na tym, że jako funkcjonariusz publiczny, sędzia Sądu Okręgowego, biorąc udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu zmianę konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej oraz usunięcie lub zaprzestanie działania konstytucyjnych organów państwa w postaci: Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego (…) w zamiarze podporządkowania wymiaru sprawiedliwości władzy politycznej, pomimo świadomości bezprawności i bezskuteczności powołania go do pełnienia funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości, w ramach tej funkcji, przekraczając uprawnienia, podjął bezprawne działania wobec trojga sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie w ten sposób, że w dniu 5 grudnia 2024 r., bez jakiejkolwiek podstawy faktycznej i prawnej, tworząc podstępne zabiegi w rozumieniu art. 235 kodeksu karnego, z rażącą i oczywistą obrazą art. 114 § 3 Prawa o ustroju sądów powszechnych, wydał postanowienia o wszczęciu przeciwko nim postępowań dyscyplinarnych
— zaznaczył sędzia Przemysław Radzik.
Niezależnie od tego, informuje, że prowadzę czynności wyjaśniające w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez sędziego Andrzeja K. przewinienia dyscyplinarnego o znamionach przestępstwa nadużycia władzy przez funkcjonariusza publicznego poprzez wykonywanie czynności Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości pomimo przejścia, z dniem 30 kwietnia 2025 r., w stan spoczynku
— podkreślił.
Uwzględniając wniosek o wyznaczenie sądu dyscyplinarnego, Sąd Najwyższy po raz kolejny orzekł o legalnym sprawowaniu przeze mnie kadencyjnej funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych
— zaznaczył wpisie na X sędzia Radzik.
