Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności” przypomina, że dziś jest ostatni dzień, by zapisać się i wziąć udział w wysłuchaniu publicznym dot. edukacji zdrowotnej. Da to możliwość zabrania głosu ws. proponowanych przez MEN zmian w szkolnictwie. Z kolei już jutro o godz. 12 odbędzie się na pl. Zamkowym w Warszawie manifestacja zorganizowana przez KROPS razem z Sekcją Oświaty Wychowania NSZZ „Solidarność”. Trzeba też pamiętać, że dziecko można wypisać z zajęć tzw. edukacji zdrowotnej tylko do 25 września!
Stowarzyszenie „Nauczyciele dla Wolności” podsumowało swoje dotychczasowe działania przeciwko wdrożeniu w oświacie tzw. edukacji zdrowotnej.
Rozpoczął się rok szkolny i wiele zamieszania w polskich szkołach, związanego m.in. z wprowadzeniem edukacji zdrowotnej. O zagrożeniach związanych z wprowadzeniem tego przedmiotu informujemy od momentu pojawienia się pierwszego projektu podstaw programowych. Razem z KROPS [Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły - red.] zorganizowaliśmy kilka konferencji, wypowiadaliśmy się w Sejmie, odbyliśmy ponad 60 spotkań w ponad 30 miejscowościach!
— zaznaczono.
Walka o szkołę
Przypomniano, że w ostatnim tygodniu odbyła się akcja protestacyjna w aż 20 miastach całej Polski.
W ostatnim tygodniu wakacji wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji pikiet organizowanej przez KROPS, które sumie odbyły się aż w 20 miastach! Udzielamy także cały czas licznych wywiadów, ostatnio byłam w radiowej Trójce i Kanale Zero, piszemy artykuły, prowadzimy własny program na kanale P.S. TV Piotra Szlachtowicza (21 odcinków), o czym informujemy na naszej stronie i kanałach informacyjnych: nauczycieledlawolnosci.pl, na Facebooku oraz YouTube.
Nasze wystąpienia w mediach i podczas pikiet o edukacji zdrowotnej i innych niebezpiecznych zmianach w edukacji zebrane są tutaj: Mówimy o Edukacji Zdrowotnej - Nauczyciele Dla Wolności.
Mimo skromnego zaplecza (chcąc być niezależni, nie korzystamy z żadnych publicznych funduszy) i pracy wolontariackiej, działamy prężnie i aktywnie, bo wiemy, że gra idzie o zdrowie i przyszłość naszych dzieci.
Jutrzejszy protest w Warszawie!
W najbliższą sobotę 13 września 2025 r. odbędzie się manifestacja zorganizowana przez KROPS razem z Sekcją Oświaty Wychowania NSZZ „Solidarność”. Inicjatywa rozpocznie się o godz. 10. Mszą św. w kościele św. Anny. Demonstracja z kolei zaplanowana jest na godz. 12 na pl. Zamkowym.
Zachęcamy do promowania tego wydarzenia
— napisało Stowarzyszenie.
O tym, jak ma przebiegać jutrzejszy protest, mówił w „Gazecie Polskiej Codziennie” szef oświatowej Solidarności dr Waldemar Jakubowski.
Protest będzie się składał z dwóch głównych bloków. Pierwszy ma na celu ukazanie sytuacji w oświacie w szerszy sposób, poruszone zostaną tematy dotyczące chociażby Europejskiego Obszaru Edukacji, legislatury, sytuacji katechetów i wiele innych. Natomiast w drugiej części skupimy się na edukacji zdrowotnej i przedstawimy zarówno te dobre pomysły, jak i te bardzo niebezpieczne, które próbuje się przemycić do szkół. Wśród prelegentów jest m.in. prof. Bogdan Chazan. Planowane jest również odczytanie odezwy do polityków, w tym prośba do pana prezydenta Karola Nawrockiego, aby wykorzystując swoje kompetencje, nie zezwalał na wprowadzanie treści zagrażających młodym pokoleniom
— powiedział.
Z kolei głos w imieniu katechetów zabrała Dorota Miszczuk ze Stowarzyszenia Katechetów Świeckich.
My jako katecheci chcemy wysłać do rządzących wyraźny sygnał, że nie można wypchnąć ze szkoły ani religii, ani etyki. Szkoła pozbawiona wartości nie może wypełniać swojej misji. Nie zgadzamy się z twierdzeniami pani minister Nowackiej, że przedmioty z elementami światopoglądowymi powinny być usunięte. Jeśli rzeczywiście chcielibyśmy do tego doprowadzić, to również powinny zniknąć godzina wychowawcza, wychowanie obywatelskie czy edukacja zdrowotna, bo tam mamy mocne nacechowanie światopoglądowe. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że są dzieci i rodzice, którzy z własnej woli rezygnują z katechezy, ale postulujemy, aby w to miejsce miały możliwość uczęszczania na etykę. Mamy w Polsce naprawdę dobrych etyków i odbieranie szans młodzieży na skorzystanie z tego jest błędem
— wskazała Miszczuk dla „GPC”.
Wypisanie z zajęć tylko do 25 września!
Przypominamy, że do 25 września można wypisać dziecko z edukacji zdrowotnej. Instrukcję i więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie: TAK dla edukacji – NIE dla deprawacji! – Zatrzymajmy deprawację dzieci!
CZYTAJ TAKŻE: Wypisz dziecko z edukacji zdrowotnej! „Najważniejsze to nie przegapić daty 25 września!”
Jeśli pojawią się jakiekolwiek trudności z wypisaniem swojego dziecka, można napisać do Stowarzyszenia na adres mailowy: [email protected].
Nadużycia ws. edukacji zdrowotnej
Tu znajdziecie Państwo komentarz prawny r.p. Marka Puzio (Instytut Ordo Iuris) dotyczący różnych nadużyć w tej kwestii: Prawo rodziców do rezygnacji z „edukacji zdrowotnej”. Nieprawidłowe praktyki szkół wprowadzające w błąd.
O co pytać w szkole?
Wrzesień to czas zebrań z rodzicami. Stowarzyszenie sugeruje, o co warto pytać w szkole na temat edukacji zdrowotnej:
1. Z jakiego podręcznika zatwierdzonego przez MEN będzie się korzystać na lekcjach edukacji zdrowotnej?
2. Z jakich innych materiałów, od jakich organizacji będzie Pani/Pan korzystać, szczególnie przy omawianiu działów: Dojrzewanie i Zdrowie seksualne?
3. (kl 4-6) Jak będzie Pani/Pan tłumaczyć dzieciom co to jest „zdrowie seksualne”? - wg WHO to m.in. przyjemne i bezpieczne doświadczenia seksualne (dzieci 10-12 lat).
4. (kl 7-8) Jak będzie realizowane przygotowanie dzieci do inicjacji seksualnej?
5. W podstawie programowej przy aktywności seksualnej nie ma mowy o miłości, relacji, trwałym związku, tylko „swiadoma” zgoda, jakie podejście do seksu będzie to kształtować w młodych ludziach?
6. Czy na lekcjach będzie mowa o tranzycjach, że płeć można sobie zmienić?
„Czubek góry lodowej”
Niestety edukacja zdrowotna to tylko czubek góry lodowej. MEN już szykuje kolejne odchudzenie podstaw programowych
— napisało Stowarzyszenie.
Jeszcze tylko do 12 września można zapisać się i wziąć udział w wysłuchaniu publicznym i skomentować zaproponowane, nowe podstawy programowe. Serdecznie zachęcamy do zabrania głosu!
Prosimy o zgłoszenia - kto i na jaki przedmiot się zapisał! na adres mailowy: [email protected].
Tu znaleźć można wstępne informacje w postaci webinariów, dotyczące kolejnych przedmiotów; warto się zapoznać, zanim upublicznione zostaną podstawy programowe: Porozmawiajmy o podstawach programowych.
Chaos, niezwykłe tempo zmian, kolejne przejawy naruszania prawa rodziców – oto obraz dzisiejszej rzeczywistości szkolnej. Jako Stowarzyszenia „Nauczyciele dla Wolności” mówimy temu zdecydowane NIE!
— podkreślono.
Do zobaczenia 13 września o 12.00 w Warszawie!
maz/Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”/wPolityce.pl/niezależna.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740325-trzeba-tam-byc-jutro-wielki-protest-przeciwko-deformie-men
