Ostre starcie! Prezes PiS: "Z takim Sławomirem Mentzenem to żadnej koalicji być nie może". Jest riposta. "Jesteśmy po przeciwnych stronach..."

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/Rafał Guz/PAP/Radek Pietruszka
autor: PAP/Rafał Guz/PAP/Radek Pietruszka

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że nie widzi możliwości koalicji z politykiem Konfederacji Sławomirem Mentzenem, chyba, że nastąpiłby „cud” w postaci zupełnej zmiany jego poglądów. Jak partia, która stworzyła mechanizm realnej solidarności, ma współdziałać z partią prezentującą darwinizm społeczny? - pytał.

O to, czy polityka Konfederacji Sławomira Mentzena traktuje „poważnie” czy „niepoważnie” jako potencjalnego koalicjanta w 2027 r., Jarosław Kaczyński został zapytany podczas konferencji prasowej, na której prezes PiS apelował o wsparcie finansowe od sympatyków. Było to nawiązanie do wcześniejszej wypowiedzi polityka PiS, w której stwierdził, że nie wszystkie wypowiedzi Mentzena trzeba traktować poważnie.

Jeżeli nie nastąpiłby cud w postaci całkowitej zmiany poglądów, to ja takiej możliwości nie widzę. Jak my, partia, która stworzyła w ogóle w Polsce mechanizm realnej solidarności społecznej - bo przedtem go tak naprawdę nie było, albo był w minimalnym stopniu - ma współdziałać z partią, która przedstawia sobą ideę darwinizmu społecznego?

— odparł Kaczyński.

To są takie marzenia na ogół młodych mężczyzn, którzy by chcieli żyć w świecie, gdzie oni wszystko mogą, a wszyscy inni nie mają znaczenia. Proszę wybaczyć, ale taki świat jest (…) kompletnie nierealny, niemożliwy do skonstruowania. A tam, gdzie są tego elementy, to przegrywa

— dodał, przywołując przykład Chile i dyktatury Augusto Pinocheta.

Kaczyński podkreślił, że jego partii zależy na „szybkim rozwoju Polski”, a „nie na tym, żeby pewna grupa mogła się bogacić i mieć wszystkich innych w nosie”.

Z takim Sławomirem Mentzenem (jak teraz - PAP) to żadnej koalicji w moim przekonaniu być nie może. W koalicji musi być jednak jakiś element wspólny. Można się w pewnych sprawach różnić, może być protokół rozbieżności, nawet szeroki protokół rozbieżności, ale to nie może być w ten sposób, że jedni chcą ciągnąć w jedną stronę, a drudzy w drugą

— powiedział prezes PiS.

Mentzen po słowach prezesa PiS: Jesteśmy po przeciwnych stronach barykady

Na słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na platformie X postanowił odpowiedzieć Sławomir Mentzen.

Kaczyński właśnie powiedział, że realizacja programu Konfederacji, to wysadzenie Polski w powietrze.

Tymczasem realizacja programu PiS:

— setki tysięcy muzułmańskich imigrantów,

— Zielony Ład,

— służenie narodowi ukraińskiemu,

— rekordowe skomplikowanie podatków,

— rekordowa biurokracja,

— olbrzymia inflacja,

— dwa lata lockdownów

— napisał na platformie X Sławomir Mentzen.

W jednym Kaczyński ma rację, rzeczywiście jesteśmy po przeciwnych stronach barykady

— dodał.

CZYTAJ TAKŻE:

Prezes PiS apeluje do sympatyków o wpłaty na partię: Jedyną szansą dla Polski jest nasza wygrana w wyborach, dlatego proszę o wsparcie

Prezes PiS: Zaatakowały nas rosyjskie drony, cała reszta to propaganda Kremla. To w żadnym wypadku nie była pomyłka

tkwl/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych