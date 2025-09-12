Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że nie widzi możliwości koalicji z politykiem Konfederacji Sławomirem Mentzenem, chyba, że nastąpiłby „cud” w postaci zupełnej zmiany jego poglądów. Jak partia, która stworzyła mechanizm realnej solidarności, ma współdziałać z partią prezentującą darwinizm społeczny? - pytał.
O to, czy polityka Konfederacji Sławomira Mentzena traktuje „poważnie” czy „niepoważnie” jako potencjalnego koalicjanta w 2027 r., Jarosław Kaczyński został zapytany podczas konferencji prasowej, na której prezes PiS apelował o wsparcie finansowe od sympatyków. Było to nawiązanie do wcześniejszej wypowiedzi polityka PiS, w której stwierdził, że nie wszystkie wypowiedzi Mentzena trzeba traktować poważnie.
Jeżeli nie nastąpiłby cud w postaci całkowitej zmiany poglądów, to ja takiej możliwości nie widzę. Jak my, partia, która stworzyła w ogóle w Polsce mechanizm realnej solidarności społecznej - bo przedtem go tak naprawdę nie było, albo był w minimalnym stopniu - ma współdziałać z partią, która przedstawia sobą ideę darwinizmu społecznego?
— odparł Kaczyński.
To są takie marzenia na ogół młodych mężczyzn, którzy by chcieli żyć w świecie, gdzie oni wszystko mogą, a wszyscy inni nie mają znaczenia. Proszę wybaczyć, ale taki świat jest (…) kompletnie nierealny, niemożliwy do skonstruowania. A tam, gdzie są tego elementy, to przegrywa
— dodał, przywołując przykład Chile i dyktatury Augusto Pinocheta.
Kaczyński podkreślił, że jego partii zależy na „szybkim rozwoju Polski”, a „nie na tym, żeby pewna grupa mogła się bogacić i mieć wszystkich innych w nosie”.
Z takim Sławomirem Mentzenem (jak teraz - PAP) to żadnej koalicji w moim przekonaniu być nie może. W koalicji musi być jednak jakiś element wspólny. Można się w pewnych sprawach różnić, może być protokół rozbieżności, nawet szeroki protokół rozbieżności, ale to nie może być w ten sposób, że jedni chcą ciągnąć w jedną stronę, a drudzy w drugą
— powiedział prezes PiS.
Mentzen po słowach prezesa PiS: Jesteśmy po przeciwnych stronach barykady
Na słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na platformie X postanowił odpowiedzieć Sławomir Mentzen.
Kaczyński właśnie powiedział, że realizacja programu Konfederacji, to wysadzenie Polski w powietrze.
Tymczasem realizacja programu PiS:
— setki tysięcy muzułmańskich imigrantów,
— Zielony Ład,
— służenie narodowi ukraińskiemu,
— rekordowe skomplikowanie podatków,
— rekordowa biurokracja,
— olbrzymia inflacja,
— dwa lata lockdownów
— napisał na platformie X Sławomir Mentzen.
W jednym Kaczyński ma rację, rzeczywiście jesteśmy po przeciwnych stronach barykady
— dodał.
