Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się dziś w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Strony omówiły współpracę przemysłów obronnych i wymianę doświadczeń na temat dronów. Szef polskiego MSZ rozmawiał też z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem oraz szefową brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper.
Minister spraw zagranicznych RP rozpoczął dziś rano wizytę na Ukrainie.
Dziękuję za dobre spotkanie prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Tematy spotkania: wymiana doświadczeń ws. techniki dronowej, współpraca przemysłów obronnych, wykorzystanie funduszy SAFE
— napisał Radosław Sikorski na platformie X.
Na kijowskim dworcu powitał go szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha, który oświadczył, że oba kraje pozostaną solidarne w obliczu eskalacji terroru Rosji i prowokacji wobec Polski.
Szef MSZ Ukrainy zapowiedział, że w Kijowie odbędą się istotne ukraińsko-polskie rozmowy o wspólnym bezpieczeństwie, akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO oraz o wywieraniu presji na Moskwę. Sybiha podziękował Polsce za jej przywództwo i wsparcie.
Drony nie były pomyłką
Wcześniej rzecznik MSZ Paweł Wroński przekazał PAP, że szef polskiej dyplomacji spotka się w Kijowie z najważniejszymi ukraińskimi politykami.
Minister Sikorski rozpoczął wizytę w Kijowie. Spotka się z najważniejszymi ukraińskimi politykami, ale również z przedstawicielami innych krajów zachodnich
— powiedział Wroński.
Sikorski podkreślił w Kijowie, że wtargnięcie rosyjskich dronów do polskiej przestrzeni powietrznej nie było pomyłką. Szef MSZ Polski odniósł się w ten sposób do słów prezydenta USA Donalda Trumpa, który ocenił, że pogwałcenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony mogło być wynikiem błędu.
Rozmowa z szefową brytyjskiego MSZ
Wicepremier Radosław Sikorski spotkał się w Kijowie z minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Yvette Cooper. Rozmawiali o sytuacji na Ukrainie i bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO w kontekście rosyjskiego ataku dronowego na Polskę. W spotkaniu uczestniczył doradca premiera Wielkiej Brytanii ds. bezpieczeństwa Jonathan Powell
— napisało polskie MSZ na platformie X.
Rzecznik MSZ Paweł Wroński przekazał PAP, że szef polskiej dyplomacji spotka się w Kijowie z najważniejszymi ukraińskimi politykami.
Minister Sikorski rozpoczął wizytę w Kijowie. Spotka się z najważniejszymi ukraińskimi politykami, ale również z przedstawicielami innych krajów zachodnich
— powiedział Wroński.
Poprzednio szef MSZ Polski złożył wizytę w Kijowie 13 września 2024 r. Minister gościł wówczas w Ukrainie przez trzy dni; spotkał się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, szefem MSZ Ukrainy i innymi ukraińskimi politykami wysokiej rangi. Podczas tej wizyty Sikorski omówił ze stroną ukraińską tematy dotyczące przywrócenia ekshumacji i godnego pochówku Ofiar Zbrodni Wołyńskiej.
Spotanie ze Stubbem
Radosław Sikorski spotkał się też z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem. Tematami rozmów między stronami były kwestie relacji transatlantyckich i perspektyw procesu pokojowego w Ukrainie.
W trakcie wizyty na Ukrainie wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski miał okazję spotkać się z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem. W rozmowach poruszyli kwestie relacji transatlantyckich, zaangażowania sił USA w Unii Europejskiej oraz sytuacji na Ukrainie i perspektyw procesu pokojowego
— powiadomiło ministerstwo spraw zagranicznych na platformie X.
CZYTAJ TEŻ:
— Sikorski: Rosja dokonała prowokacji, która w naszej ocenie była umyślna. „Właściwą odpowiedzią jest wzmocnienie systemów obronnych”
— Biegał po trawniku koło Białego Domu, dziś poucza Trumpa! Sikorski w Fox News: Miały być sankcje, a było spotkanie na Alasce
— Nie Sikorski, a Bosacki. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, Polskę reprezentować będzie wiceszef MSZ
— Błaszczak surowo ocenił wpis Sikorskiego: Trzeba tę sytuację wykorzystać, żeby zbudować Fort Trump. Nie atakować prezydenta USA
maz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740313-sikorski-w-kijowie-spotkal-sie-m-in-z-zelenskim-i-stubbem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.