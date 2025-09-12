Wczoraj na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych, niespodziewanie znalazł się wniosek ministra kultury, wsparty przez ministra finansów o przeznaczeniu z rezerwy budżetowej kwoty 800 mln zł na dodatkową dotację dla mediów publicznych w likwidacji. To kolejny już w tym roku wniosek o dodatkowe wsparcie dla mediów publicznych w likwidacji, do tej pory w podobny sposób po zaopiniowaniu przez komisję finansów publicznych do tych mediów minister finansów przekazał już 1,2 mld zł, a więc łącznie z wczorajszą dotacją, przekazano tym mediom kwotę ponad 2 mld zł. Mimo sprzeciwu posłów Prawa i Sprawiedliwości posłowie koalicji 13 grudnia przegłosowali to dodatkowe wsparcie, chociaż zgłosiliśmy na tym posiedzeniu wątpliwości prawne o przekazywaniu środków publicznych do podmiotów będących w likwidacji, w sytuacji, kiedy kierującymi tymi podmiotami nie prowadzą żadnych działań likwidacyjnych. Ten fikcyjny proces likwidacyjny, trwa już zresztą blisko 20 miesięcy, a minister kultury i minister finansów zdecydowali się mimo tego, przekazać do tych podmiotów aż 2,34 mld zł w 2024 roku i jak już wspomniałem kwotę ponad 2 mld zł w tym roku, z sugestią, że do końca tego roku przekazana zostanie, jeszcze przynajmniej jedna transza, rzędu kilkuset milionów złotych.
Niestety ani minister finansów, ani minister kultury, nie reagują na zastrzeżenia prawne, że przekazywanie kolejny transz środków publicznych do podmiotów postawionych blisko 20 miesięcy temu w stan likwidacji, w sytuacji, kiedy powołani przez ministra kultury likwidatorzy nie prowadzą żadnych działań o charakterze likwidacyjnym, co jest wręcz ostentacyjnym łamaniem prawa. Tolerowanie tej sytuacji przez tyle czasu przez dysponentów środków publicznych, ministra finansów i ministra kultury jest niebywałym skandalem, bo jeżeli rządzący chcą przekazywać tak hojnie pieniądze publiczne, to należy przyznać się do błędu i wycofać z procesu fikcyjnej likwidacji mediów publicznych. Wszystko to ma miejsce w sytuacji, kiedy z badań oglądalności wyraźnie wynika, że wiodące programy informacyjne TVP straciły około 1 mln widzów (ok. 30 proc.), a oglądalności TVP Info spadła wręcz katastrofalnie aż o ok. 70 proc., a mimo tego pieniądze publiczne płyną do tej firmy najszerszym strumieniem.
Sytuacja hojnego finansowania mediów publicznych w likwidacji z rezerw budżetowych jest tym bardziej bulwersująca, że jak się okazuje, jednocześnie brakuje dodatkowych środków na finansowanie ochrony zdrowia, co powoduje zamykanie oddziałów szpitalnych w szpitalach powiatowych, ba brakuje środków na wręcz „gardłowe” potrzeby jeżeli chodzi o finansowanie obrony narodowej. Otóż w lipcu tego roku Agencja Uzbrojenia poinformowała, że zaniechała modernizacji zakupionego jeszcze przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, antydronowego systemu Sky CTRL, właśnie z powodu braku środków finansowych. W tej sytuacji system ten został przeniesiony z naszej granicy wschodniej do magazynu i do tej pory resort obrony nie zrobił nic, aby zastąpić go lepszym systemem albo jednak podjąć decyzję o modernizacji tego dotychczasowego. Tłumaczenie braku modernizacji systemu antydronowego brakiem środków finansowych w sytuacji, kiedy jednocześnie hojnie wspiera się media publiczne w likwidacji, pokazuje priorytety rządu Donalda Tuska i koalicji 13 grudnia, realizowane nawet wtedy, kiedy nasilają się agresywne działania Rosji wobec naszego kraju.
Przez zaledwie 20 miesięcy rządów Tuska, rządząca koalicja przeznaczyła na media publiczne w likwidacji blisko 4,5 mld zł i jak należy się spodziewać, do końca tego roku zostaną one wsparte jeszcze dotacjami o wysokości przynajmniej kilkuset milionów złotych. Działania te są realizowane mimo istniejących opinii prawnych, że przekazywanie kolejnych transz środków budżetowych do podmiotów będących w likwidacji jest rażącym łamaniem prawa, w sytuacji, kiedy likwidatorzy, nie tylko nie prowadzą żadnych czynności likwidacyjnych, a wręcz przeciwnie rozszerzają działalność w ramach tych procesów. Jeszcze bardziej bulwersują priorytety rządu Tuska, okazuje się, że w sytuacji rosnącego zagrożenia ze strony Rosji, ważniejsze dla tej ekipy jest finansowanie mediów publicznych w likwidacji, niż finansowanie modernizacji systemu antydronowego, na co jak się okazuje, brakuje pieniędzy.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740311-media-publiczne-od-20-miesiecy-w-likwidacji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.