TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Zyska: Jeżeli polski żołnierz zginąłby na ćwiczeniach na terenie Ukrainy, to już jest otwarta droga do konfliktu zbrojnego

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Ireneusz Zyska / autor: Fratria
Ireneusz Zyska / autor: Fratria

To przewrotna i bardzo niebezpieczna logika, która może wciągnąć Polskę do otwartej wojny. A jeśli polska to również cały Sojusz Północnoatlantycki. Jeżeli polski żołnierz zginąłby na tych rzekomych ćwiczeniach na terenie Ukrainy, to już jest otwarta droga do konfliktu zbrojnego” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Ireneusz Zyska.

Ireneusz Zyska wyjaśnił, dlaczego nie zadziałał system do wykrywania dronów.

On nie jest uruchomiony przez obecne dowództwo. System Sky CTRL nie był też dokapitalizowany, nie był wzmacniany od czasu zakupu w 2022 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i to jest zarzut do rządu Donalda Tuska. Do niego osobiście jako lidera, ale także do ministra obrony narodowej Władysława Kosniaka-Kamysza, który odpowiada za tę sferę

— wskazał poseł PiS…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych