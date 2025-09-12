„To przewrotna i bardzo niebezpieczna logika, która może wciągnąć Polskę do otwartej wojny. A jeśli polska to również cały Sojusz Północnoatlantycki. Jeżeli polski żołnierz zginąłby na tych rzekomych ćwiczeniach na terenie Ukrainy, to już jest otwarta droga do konfliktu zbrojnego” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Ireneusz Zyska.
Ireneusz Zyska wyjaśnił, dlaczego nie zadziałał system do wykrywania dronów.
On nie jest uruchomiony przez obecne dowództwo. System Sky CTRL nie był też dokapitalizowany, nie był wzmacniany od czasu zakupu w 2022 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i to jest zarzut do rządu Donalda Tuska. Do niego osobiście jako lidera, ale także do ministra obrony narodowej Władysława Kosniaka-Kamysza, który odpowiada za tę sferę
— wskazał poseł PiS…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740306-tylko-u-nas-zyska-to-przewrotna-i-niebezpieczna-logika