Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił, że rosyjskie drony nad terytorium Polski to w żadnym wypadku nie była pomyłka. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który stwierdził, że „to mógł być błąd”. Prezes PiS stanowczo podkreślił też, że za atak dronowy na Polskę odpowiada Rosja. „To były rosyjskie drony, cała reszta to jest po prostu ich propaganda, bo oni chcą dzielić Polaków wewnątrz i wszystko robią, żeby nas dzielić z innymi narodami dawnej strefy sowieckiej” - mówił prezes PiS.
Trump pytany w czwartek o naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w nocy z wtorku na środę, ocenił, że zdarzenie mogło być wynikiem błędu.
Niezależnie od tego, nie jestem zadowolony z czegokolwiek związanego z tą sytuacją. Ale mam nadzieję, że to się zakończy
— dodał prezydent USA.
Prezes PiS, proszony o odniesienie się do słów Trumpa, powiedział, że ma inne zdanie. - Uważam inaczej.
W moim przekonaniu w żadnym wypadku nie była to pomyłka
— zaznaczył. Zastrzegł, że nie może mówić o tym, „co działo się na tajnej części posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego”.
To jest po prostu wprowadzanie w błąd. Ale jeżeli chodzi o komentowanie tej wypowiedzi pana prezydenta Trumpa, to chciałbym na tym skończyć
— dodał Kaczyński.
Pytany, czy amerykański prezydent powinien bardziej stanowczo zareagować, odparł, że ta kwestia „jest w trakcie”.
Mamy stanowczą reakcję NATO. A NATO to jest przecież instytucja, która jest w wielkiej mierze - to oczywiście jest pewien skrót myślowy - amerykańska
— powiedział Kaczyński.
Jarosław Kaczyński stanowczo podkreślał, że ataku dronowego dokonała Rosja, a głosy o tym, że za atak odpowiada Ukraina, wynikają m.in. z działalności rosyjskiej propagandy.
Ta sprawa wynika po prostu w faktu, że istnieje potężne przedsięwzięcie zmierzające do wpływania i to takiego bardzo negatywnego wpływania na naszą świadomość społeczną. Rosjanie są naprawdę dobrze jeżeli chodzi o tego rodzaju działania. To wszystko, co się dzieje na tym odcinku to w wielkiej mierze wynik tego
— mówił Jarosław Kaczyński.
„Nie chcemy rezygnować z demokracji”
A co do emocji, które w tej chwili odczuwa wielu Polaków, to one mają też inne przyczyny, związane z niezałatwieniem różnych spraw, różnego rodzaju niefortunnymi zachowaniami władz ukraińskich i to wszystko składa się z mieszanką wybuchową, która właśnie wybuchła, ale trzeba z tym walczyć i będziemy to robić. To były rosyjskie drony, cała reszta to jest po prostu ich propaganda, bo oni chcą dzielić Polaków wewnątrz i wszystko robią, żeby nas dzielić z innymi narodami dawnej strefy sowieckiej. Każdy świadomy Polak powinien o tym wiedzieć
— zaznaczył.
Są niestety także siły polskie, które to wykorzystują, ale cóż, mamy demokrację i w związku z tym nie jesteśmy w stanie temu zapobiec jakimiś metodami, które się za czasów komunistycznych nazywało metodami administracyjnymi, a które były w istocie po prostu zastosowaniem przymusu państwowego. Nie chcemy rezygnować z demokracji, bo byłoby to fatalne
— dodał.
Prezes PiS: Trzeba powrócić do etosu rycerskiego
Czy reakcja Polski na atak dronowy była wystarczająca, by zniechęcić Rosję przed jego ponowieniem?
Była na tyle stanowcza, żeby nie było żadnej wątpliwości, że po pierwsze Polska, czyli też NATO, użyje broni i że NATO w takiej sytuacji się integruje. To sądzę, że jest zniechęcające, ale Rosjanie są w tej chwili zdeterminowani i jeżeli na zachodzie nie nastąpi prawdziwy przełom, który będzie dotyczył nie tylko wydatków na zbrojenia, ale także pedagogiki społecznej
— mówił prezes PiS.
Trzeba po prostu powrócić do pewnych wartości, które były całkowicie odrzucane, powstała cała filozofia, która kwestionowała etos rycerski, to wszystko, co pozwalało prowadził walkę, która z natury rzeczy jest związana z ryzykiem utraty życia. Jeżeli to nie nastąpi, bo Rosjanie z tego rodzaju działaniami akurat nie mają trudności, to prędzej czy później spotka nas nieszczęście
— ostrzegał.
