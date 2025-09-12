Rzecznik prezydenta Rosji Władimira Putina Dmitrij Pieskow poinformował, że rozmowy Kremla z Ukrainą zostały przerwane. Winą za to obarczył Europę, podkreślając jednocześnie, że strona rosyjska jest w dalszym ciągu „otwarta na komunikację”.
Kanały komunikacji istnieją i funkcjonują. Nasi negocjatorzy mają możliwość komunikowania się za pośrednictwem tych kanałów. Ale na razie będziemy dokładniejsi jeśli powiemy, że jest przerwa w negocjacjach
— oświadczył Dmitrij Pieskow.
Szukanie winnego
Rzecznik Władimira Putina zapewnił, że jego kraj jest gotów „podążać drogą pokojowego dialogu”, choć mają to rzekomo utrudniać „Europejczycy”.
Wskazywał ponadto, że nie należy się spodziewać prędkich rezultatów negocjacji rosyjsko-ukraińskich.
maz/Interia
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740294-negocjacje-z-ukraina-przerwane-pieskow-obwinia-za-to-europe
