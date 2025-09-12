„Oni powinni nie tyle spalić się ze wstydu, ile uświadomić sobie dzisiaj jak błędną politykę prowadzą i to do dzisiaj. My jako opozycja zachowujemy się bardzo odpowiedzialnie, bo nie krytykujemy wszystkiego wobec sytuacji, która jest bardzo poważna. Nie obejdzie się bez zamkniętych posiedzeń Sejmu. Chcemy na bieżąco wiedzieć, jaka jest sytuacja” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Dorota Arciszewska-Mielewczyk.
Na obronność PiS wydaje mniej więcej tyle, ile wynosi subwencja edukacyjna dla samorządów w Polsce na prowadzenie wszystkich typów szkół. Mamy 110 tys. żołnierzy, ma być 250 tys., wydatki wzrosną horrendalnie. Fanaberie mędrca Jarosława znów ważniejsze niż przyszłość naszych dzieci!
— napisał 21 października 2021 roku Tomasz Trela.
„Powinni wziąć na siebie odpowiedzialność”…
