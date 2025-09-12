Donald Tusk na konferencji prasowej w Zakładach Metalowych Dezamet S.A. w Nowej Dębie nagle zaczął… reklamować TVP Info w likwidacji. Przedstawiał ramówkę, polecił oglądać dwa programy, w których rzekomo ma być zwalczana dezinformacja i manipulacja. Ciekawy z całej tej sprawie jest fakt, że w jednym z tych programów niedawno ujawniono manipulację… ministra finansów Andrzeja Domańskiego.
Co do dezinformacji i manipulacji, chcę także Państwu gorąco polecić, bo w tych dniach, ale także w przyszłych tygodniach i miesiącach to może mieć kluczowe znaczenie. Jest w Telewizji Publicznej w TVP Info każdego dnia o godz. 17:40 „Wykrywacz kłamstw”. Taki program, który od 1 września reaguje na manipulacje i dezinformacje dotyczące przede wszystkim naszego bezpieczeństwa. Także w każdy weekend program „Sprawdzamy” też będzie poświęcony temu
— zaznaczył Donald Tusk, polecając programy TVP, brzmiało to jednak niemal tak, jakby to sam premier układał ramówkę telewizji, którą jeszcze niedawno - przed wyborami parlamentarnymi - nazywał „telewizją rządową”.
Co więcej, Tusk wprost przyznał de facto, że będzie starał się wpływać na działalność pozostałych mediów publicznych.
Będziemy przekonywali, aby wszystkie media publiczne zaangażowały się w ten projekt odkłamywania dezinformacji. To jest dzisiaj kwestia bezpieczeństwa i jestem przekonany, że dla każdego, kto ma minimum dobrej woli, prawdziwa informacja o tym, co się dzieje, będzie łatwo, powszechnie dostępna
— powiedział Tusk. Idea zaprezentowana przez premiera może być uznana za szczytną, ale powstaje pytanie, czy to premier i lider PO powinien naciskać na poszczególne media publiczne, jakie mają robić programy?
TVP Info w likwidacji obnażyło manipulację Domańskiego
Ciekawy jest fakt, że niedawno w programie „Wykrywacz kłamstw” obnażono manipulację… ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który starał się przerzucić winę za pogorszenie ratingu dla Polski przez agencję Fitch na prezydenta Karola Nawrockiego, który zawetował kilka ustaw przygotowanych przez obecną władzę.
Zatem sprawdźmy, co agencja napisała w swoim raporcie. To prawda, wewnętrzna sytuacja polityczna w Polsce faktycznie pojawiła się w uzasadnieniu do oceny wystawionej Polsce, jest to jednak dopiero czwarty punkt dokumentu. W pierwszej części uzasadnienia agencja zwraca uwagę na sytuację finansową Polski, na prognozowane dla Polski deficyty budżetowe oraz na gwałtowny wzrost polskiego długu publicznego. O tych częściach uzasadnienia minister Domański w swoim poście nie wspomniał
— powiedziała Magdalena Pernet, prowadząca program „Wykrywacz kłamstw” w neo-TVP Info. Oczywiście w tym momencie pojawiają się pytania, czy to przypadek, że neo-TVP Info przygotowała materiał tak niekorzystny dla ministra Domańskiego, czy też to jakiś element wewnętrznej gry w Koalicji 13 grudnia.
