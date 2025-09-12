Wiceprezes PiS Zbigniew Ziobro na platformie X odniósł się do wstrząsającego wydarzenia w USA - zastrzelenia w czasie wystąpienia na uniwersytecie w Utah Charliego Kirka, działacza związanego z prezydentem USA Donaldem Trumpem i ruchem MAGA. Według byłego ministra sprawiedliwości to element nienawiści do chrześcijan, co ma miejsce również w Polsce - tu podaje przykład działań obecnej władzy wobec księdza Michała Olszewskiego, który spędził siedem miesięcy w areszcie.
W USA zamordowano znanego mówcę politycznego Charlie Kirka, chrześcijanina ewangelicznego, który odważnie opierał swoje poglądy na Biblii, krytykował ruch LGBT i bronił wolności słowa. Za to stał się celem nienawiści lewicy
— zaznaczył Zbigniew Ziobro.
W Polsce prześladuje się księży. Ks. Olszewski spędził siedem miesięcy w areszcie za próbę stworzenia chrześcijańskiej instytucji wspierającej kobiety i dzieci, konkurencyjnej wobec projektów lewicowych. Innego księdza brutalnie zatrzymano za krytykę „lekarki”, która uśmierciła dziewięciomiesięczne dziecko
— dodał Ziobro.
Nienawiść wobec katolików i szerzej chrześcijan staje się codziennością. Prokuratura Tuska nie broni obywateli – jej rolą jest kneblowanie wierzących i ograniczanie wolności słowa, zawsze tylko w jedną stronę
— analizował sytuację polityk PiS.
CZYTAJ TAKŻE:
— Charlie Kirk nie żyje! Popularny w USA działacz związany z ruchem MAGA został postrzelony podczas spotkania ze studentami. Trump: Był kochany
— Opinia publiczna w USA i w Polsce wstrząśnięta zamordowaniem Charliego Kirka. „To prawdziwy horror”; „Wszyscy go podziwiali”
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740283-ziobro-w-usa-zabito-kirka-w-polsce-przesladuje-sie-ksiezy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.