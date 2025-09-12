Ziobro: W USA zamordowano Charliego Kirka, w Polsce prześladuje się księży. Prokuratura Tuska nie broni obywateli

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Wiceprezes PiS Zbigniew Ziobro na platformie X odniósł się do wstrząsającego wydarzenia w USA - zastrzelenia w czasie wystąpienia na uniwersytecie w Utah Charliego Kirka, działacza związanego z prezydentem USA Donaldem Trumpem i ruchem MAGA. Według byłego ministra sprawiedliwości to element nienawiści do chrześcijan, co ma miejsce również w Polsce - tu podaje przykład działań obecnej władzy wobec księdza Michała Olszewskiego, który spędził siedem miesięcy w areszcie.

W USA zamordowano znanego mówcę politycznego Charlie Kirka, chrześcijanina ewangelicznego, który odważnie opierał swoje poglądy na Biblii, krytykował ruch LGBT i bronił wolności słowa. Za to stał się celem nienawiści lewicy

— zaznaczył Zbigniew Ziobro.

W Polsce prześladuje się księży. Ks. Olszewski spędził siedem miesięcy w areszcie za próbę stworzenia chrześcijańskiej instytucji wspierającej kobiety i dzieci, konkurencyjnej wobec projektów lewicowych. Innego księdza brutalnie zatrzymano za krytykę „lekarki”, która uśmierciła dziewięciomiesięczne dziecko

— dodał Ziobro.

Nienawiść wobec katolików i szerzej chrześcijan staje się codziennością. Prokuratura Tuska nie broni obywateli – jej rolą jest kneblowanie wierzących i ograniczanie wolności słowa, zawsze tylko w jedną stronę

— analizował sytuację polityk PiS.

CZYTAJ TAKŻE:

Charlie Kirk nie żyje! Popularny w USA działacz związany z ruchem MAGA został postrzelony podczas spotkania ze studentami. Trump: Był kochany

Opinia publiczna w USA i w Polsce wstrząśnięta zamordowaniem Charliego Kirka. „To prawdziwy horror”; „Wszyscy go podziwiali”

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych