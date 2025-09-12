Premier Donald Tusk przebywa dziś w Zakładach Metalowych Dezamet S.A. w Nowej Dębie. „Otrzymałem informację od sekretarza generalnego NATO, że jeszcze dziś dowiemy się, jakie będą dalsze działania Sojuszu jeśli chodzi o wschodnią flankę. Mam pewność, że jeszcze dziś będę mógł zakomunikować o efektach naszych działań”- zapowiedział. Szef rządu zapowiedział także zwiększenie produkcji pocisków 155 mm w polskich zakładach. „Powinniśmy w ciągu dwóch lat osiągnąć poziom produkcji rocznej ok. 133 tys. pocisków” - powiedział.
O niczym innym dziś nie rozmawiamy, tylko o bezpieczeństwie. Otrzymałem informację od sekretarza generalnego NATO, że jeszcze dziś dowiemy się, jakie będą dalsze działania Sojuszu jeśli chodzi o wschodnią flankę. Mam pewność, że jeszcze dziś będę mógł zakomunikować o efektach naszych działań
— podkreślił szef polskiego rządu podczas briefingu prasowego w Zakładach Metalowych Dezamet S.A.
Jesteśmy dzisiaj w zakładach w Nowej Dębie przy bardzo szczególnej okazji. Są z nami nasi brytyjscy przyjaciele. Właśnie tutaj Dezamet, dzięki tej współpracy, będzie dysponował najnowocześniejszą technologią, dzięki której będziemy mogli radykalnie zwiększyć produkcję pocisków 155 mm. Ta współpraca to tylko część dużego projektu, dzięki któremu w Polsce tylko pocisków 155 mm - wojna w Ukrainie pokazała, jak ważna jest to amunicja - powinniśmy w ciągu dwóch lat osiągnąć poziom produkcji rocznej ok. 133 tys. pocisków
— powiedział.
Wszyscy jesteśmy naprawdę podekscytowani możliwością korzystania z tych gigantycznych pieniędzy z projektu SAFE, tych miliardów euro, jakie Polsce przypadły. Mówię o tych bardzo korzystnych, bardzo tanich kredytach. Żeby skutecznie korzystać z tych pieniędzy, żeby one mogły naprawdę szybko pracować na rzecz bezpieczeństwa Polski, to trzeba umieć z nich korzystać
— dodał Tusk.
Bezpieczeństwo prawne dla żołnierzy
My dzisiaj w Polsce też potrzebujemy jednoznaczności. My wiemy, co się stało. My wiemy, że rosyjskie akcje to nie są przypadki czy pomyłki. Dlatego pełna mobilizacja NATO, a także wzrost naszych możliwości technologicznych we współpracy z najbliższymi sojusznikami - a do takich należy Wielka Brytania - to coś, co daje nam poczucie bezpieczeństwa
— podkreślił Tusk.
Jeśli chodzi o kwestię działań prokuratury, zawsze w sytuacji takiej jak ta, która miała miejsce ostatniej nocy, jestem w kontakcie z Prokuratorem Generalnym, ministrem sprawiedliwości, który przejmie te działania pod swoją kontrolę. Nie będzie to rodziło żadnych trudności dla żołnierzy, czy to polskich, czy sojuszniczych, jeśli chodzi o ich działania obronne. Prokurator Generalny całość spraw będzie miał pod kontrolą, żołnierze będą mieli pełne wsparcie, bezpieczeństwo prawne
— dodał.
Tusk i TVP w likwidacji „walczą z dezinformacją”
O tym informowałem także pana prezydenta wczoraj bezpośrednio po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. My wiemy, że Rosja, także Białoruś zrobią wszystko, żeby zminimalizować to, co stało się w nocy 10 września nad Polską. I są to próby - mam nadzieję, że nieskutecznej - manipulacji i dezinformacji o „przypadkowości” albo o prowokacji ukraińskiej. Tak jak to już wczoraj mówiłem, przekazałem zresztą te informacje panu prezydentowi w rozmowie w cztery oczy. Spodziewamy się dalszych działań dezinformacyjnych, które mają zrzucić odpowiedzialność z Rosji za to, co stało się 10 września. Polska, polskie służby, polskie wojsko dysponuje wystarczającymi informacjami na temat tego, kto odpowiada za atak dronowy na Polskę i nie będziemy wrażliwi na manipulacje i dezinformacje ze strony Rosji
— powiedział szef polskiego rządu.
Polska ma pewność co do źródeł, miejsca startu i intencjonalności tego działania. I jestem usatysfakcjonowany tym, że nikt w Polsce, mówię o o mojej współpracy z panem prezydentem przede wszystkim, nie będzie ulegał tego typu manipulacji. Co do dezinformacji i manipulacji, chcę także państwu gorąco polecić, bo w tych dniach, ale także w przyszłych tygodniach i miesiącach to może mieć kluczowe znaczenie. Jest w telewizji publicznej w TVP Info każdego dnia o 17:40 „Wykrywacz kłamstw”. Taki program, który reaguje na manipulacje i dezinformacje dotyczące przede wszystkim naszego bezpieczeństwa. Także w każdy weekend program „Sprawdzamy” też będzie poświęcony temu. Będziemy przekonywali, aby wszystkie media publiczne zaangażowały się w ten projekt odkłamywania dezinformacji. To jest dzisiaj kwestia bezpieczeństwa i jestem przekonany, że dla każdego, kto ma minimum dobrej woli, prawdziwa informacja o tym, co się dzieje, będzie łatwo, powszechnie dostępna. Bardzo proszę kierować się w swoich ocenach, komentarzach wyłącznie tym, co jest potwierdzone przez instytucje państwa polskiego, przede wszystkim przez polskie wojsko, polskie służby i polskie instytucje, w tym media publiczne odpowiedzialne za prawdziwy przekaz, szczególnie o zdarzeniach na froncie w Ukrainie czy o zdarzeniach dotyczących bezpośrednio bezpieczeństwa Polski w relacji z z wschodnim sąsiadem
— stwierdził Donald Tusk.
Premier przypomniał również o czasowym zamknięciu granicy z Białorusią.
Odebrałem także informacje od ministra Kierwińskiego w zamkniętej czasowo granicy (…) z Białorusią. Jak wiecie, rozpoczęły się manewry Zapad. Równocześnie po naszej stronie odbywają się manewry państw natowskich, tak aby potencjalny przeciwnik nie miał wątpliwości, że jesteśmy przygotowani na wszelkie możliwe prowokacje
— podkreślił.
aja/KPRM
