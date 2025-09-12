Były premier Mateusz Morawiecki zaproponował „okrągły stół” dla ochrony polskiego nieba. „Jak uświadomiła nam wojna za naszą wschodnią granicą i ukraińskie doświadczenia - zachodnia broń jest skuteczna, ale by skutecznie odpierać ataki tysięcy tanich, rosyjskich dronów musimy mieć możliwości szerokiego działania. Być skutecznym na polu walki!” - zaznaczył.
Wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki zaapelował w mediach społecznościowych o „aktywne wsparcie państwa w zakresie pozyskiwania sprzętu, rozwoju linii produkcyjnych i zaplecza badawczo - rozwojowego” dot. polskich dronów.
Czas na deregulację polskiego prawa i zamówień MON na rzecz polskiego sektora dronowego! Polski sektor dronowy to tysiące innowacyjnych firm, inżynierów i start-upów, które mogą stać się jednym z motorów rozwoju naszej gospodarki i bezpieczeństwa. Mamy kompetencje, mamy technologie, mamy ludzi – brakuje tylko aktywnego wsparcia państwa w zakresie pozyskiwania sprzętu, rozwoju linii produkcyjnych i zaplecza badawczo - rozwojowego. Mamy szansę być europejskim potentatem w produkcji dronów!
— napisał na X Mateusz Morawiecki.
Ukraińskie doświadczenia
Jak uświadomiła nam wojna za naszą wschodnią granicą i ukraińskie doświadczenia - zachodnia broń jest skuteczna, ale by skutecznie odpierać ataki tysięcy tanich, rosyjskich dronów musimy mieć możliwości szerokiego działania. Być skutecznym na polu walki! Ukraina pokazała, że jest w stanie takie ataki odpierać i robi to skutecznie - również dzięki polskim systemom antydronowym, takim, jak technologia firmy Advanced Protection Systems. Dlatego musimy zbudować nowoczesny, rozproszony system monitorowania polskiego nieba – tani, powszechny i działający 24/7
— dodał b. premier.
Mamy wszystko, czego potrzeba: Technologię – polskie radary i drony są uznawane za najlepsze przez Ukraińców; Środki finansowe – pokażę, gdzie je znaleźć, ale bezpieczeństwo nie ma ceny, której nie warto by zapłacić; Pomysły – od rozproszonej sieci sensorów i dronów po crowd-monitoring nieba, gotowość firm takich jak APS i innych prywatnych podmiotów
— podkreślił Morawiecki.
Okrągły stół dla ochrony polskiego nieba
Szef EKR wyjaśniał, że aby tak się stało, wszyscy politycy i przedsiębiorcy, a także przedstawiciele sektora państwowego zbrojeniowego i firm prywatnych muszą usiąść wspólnie, „by rozmawiać i podejmować błyskawiczne decyzje”.
Dlatego proponuję okrągły stół dla ochrony polskiego nieba – z udziałem wszystkich sił politycznych oraz: firm technologicznych i start-upów; środowisk naukowych; wojska; przedsiębiorców i liderów opinii
— podkreślił.
Ta koncepcja wpisuje się w szerszą myśl, której elementem była Narodowa Rezerwa Amunicyjna - mianowicie otwarcia polskiego sektora obronnego na firmy prywatne i współpracy na linii państwo-wolny rynek w obszarze bezpieczeństwa. Musimy iść tą drogą! Razem obronimy Polskę! Mamy technologię i mamy pieniądze - ale nie mamy czasu, więc działajmy natychmiast!
— podsumował Mateusz Morawiecki.
Warto zauważyć, że Mateusz Morawiecki proponował przedwczoraj, by zakup polskiej ochrony przeciwdronowej, wykluczonej przez MON, ale skutecznej na Ukrainie, sfinansować z podatku bankowego.
