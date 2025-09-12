„Dziękuję Panie Prezydencie za Pańskie silne wsparcie. Ameryka i świat straciły prawdziwie tytaniczną siłę otwartej debaty i promowania wartości konserwatywnych” - napisał nominowany na ambasadora USA w Polsce Tome Rose, odpowiadając na kondolencje prezydenta Karola Nawrockiego. „Łączę się w modlitwie z rodziną tragicznie zmarłego i całym narodem amerykańskim” - zaznaczył wcześniej polski prezydent.
Dwa dni temu zmarł znany działacz konserwatywny związany z Donaldem Trumpem i ruchem MAGA Charlie Kirk, który został zastrzelony podczas wystąpienia dla studentów na uniwersytecie w Utah.
Kondolencie prezydenta RP
Do szokującej zbrodni w Stanach Zjednoczonych odniósł się w mediach społecznościowych prezydent RP Karol Nawrocki. Głowa państwa zapewniła rodzinę zamordowanego działacza i wszystkich Amerykanów o swojej modlitwie.
Rose dziękuje prezydentowi RP
Nominowany przez prezydenta Donalda Trumpa na ambasadora USA w Polsce Tom Rose podziękował w mediach społecznościowych prezydentowi Nawrockiemu za słowa wsparcia dla narodu amerykańskiego.
Dziękuję Panie Prezydencie za Pańskie silne wsparcie. Ameryka i świat straciły prawdziwie tytaniczną siłę otwartej debaty i promowania wartości konserwatywnych. Jego miłość do Ameryki i wartości judeochrześcijańskich przewyższyła jedynie miłość do rodziny i Boga!
— napisał na X Tom Rose.
Trumnę z ciałem zmarłego niósł wraz z wojskową eskortą sam wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Ciało Kirka zostało przewiezione z Utah do jego rodzinnego Phoenix w Arizonie, właśnie na pokładzie samolotu wiceprezydenta USA.
