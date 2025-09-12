„My także chcielibyśmy, żeby atak dronów na Polskę był pomyłką. Ale nią nie był” - napisał na platformie X premier Donald Tusk. Wpis w języku angielskim był przytykiem do prezydenta USA Donalda Trumpa, który stwierdził, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony „mogło być pomyłką”.
Po rosyjskim ataku dronowym na Polskę amerykański przywódca Donald Trump rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. Jak zrelacjonował na antenie Telewizji wPolsce24 szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, Trump przekazał Nawrockiemu „twarde zapewnienia strony amerykańskiej co do solidarności sojuszniczej”.
To mógł być błąd[lub: pomyłka- red.]. Ale niezależnie od tego, nie jestem zadowolony z całej tej sytuacji
— w taki sposób amerykański prezydent skomentował naruszenie przez Rosję polskiej przestrzeni powietrznej podczas wczorajszej konferencji prasowej.
Tusk pisze do Trumpa
My także chcielibyśmy, żeby atak dronów na Polskę był pomyłką. Ale nią nie był. I wiemy o tym
— napisał na platformie X premier Donald Tusk. Wpis zamieścił w języku angielskim.
To kolejny tego rodzaju wpis przedstawiciela obozu rządzącego. Wcześniej wypowiedź Trumpa skomentował (również na portalu X, ale po polsku) Radosław Sikorski, wicepremier i minister spraw zagranicznych
Nie, to nie była pomyłka
— napisał.
Cóż, pozostaje chyba tylko wyrazić zadowolenie, że tym razem Donald Tusk tylko zaczepił Donalda Trumpa na portalu X, a nie spotkał się osobiście, aby „strzelać” w plecy prezydenta USA z palców ułożonych w pistolet. Czy można określić to jako „postęp”?
jj/X
